Cận cảnh công trường sân bay Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện trước thềm APEC 2027

Những ngày cuối tháng 10/2026, công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhà ga T2 dần hoàn thiện với điểm nhấn là hệ mái thép lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng hoàng lửa sải cánh. Toàn dự án sử dụng hơn 51.000 tấn kết cấu thép, riêng phần mái và hai cánh nhà ga khoảng 33.000 tấn.

Công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Ảnh: Sungroup

Theo báo cáo tiến độ, kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%, kết cấu bê tông nhà ga chính đạt 95%, hai cánh nhà ga đạt 90%; công tác xây trát, hoàn thiện đạt 95%, hệ thống cơ điện đạt 70%. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km, bố trí trên 3 tầng, đạt khoảng 75% tiến độ và đang được vận hành thử nghiệm từng phần.

Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và kiểm tra kỹ thuật, đường băng số 2 chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 29/10. Sân đỗ 1C cũng đã được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao năng lực phục vụ tàu bay, đặc biệt trong bối cảnh tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%.

Song song đó, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông, phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế phục vụ các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027.

Để bảo đảm tiến độ, những ngày cuối tháng 10, dự án huy động khoảng 8.000 kỹ sư, công nhân và nhân sự cùng hàng trăm máy móc, thiết bị thi công đồng loạt tại các hạng mục trọng điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), hướng tới khai thác đồng thời hai đường cất hạ cánh và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350.

Khi hoàn thành, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu lượt hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và hướng tới 50 triệu lượt khách/năm vào năm 2050.