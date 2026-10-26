Cận cảnh công trường khơi thông dòng chảy hạ du hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh

Tại công trường nạo vét sông Rào Cái, tiếng máy hút bùn, máy xúc hòa cùng hoạt động vận chuyển vật liệu tạo nên không khí thi công khẩn trương. Một máy hút bùn công suất 900 CV hoạt động giữa lòng sông, bơm bùn đất qua hệ thống đường ống đến khu vực tập kết.

Để phục vụ dự án, nhà thầu huy động 3 tàu hút bùn được điều động từ miền Nam. Trên bờ, các máy xúc tiếp tục đào, mở rộng lòng dẫn, xử lý những vị trí cần chỉnh trang. Theo kế hoạch, các hạng mục thuộc gói thi công nạo vét, cải tạo các trục tiêu đang được đẩy nhanh để phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 11/2026.

Đây là một trong những mũi thi công thuộc gói thầu HT-15/2024/XL, thi công nạo vét các trục tiêu, khởi công ngày 14/6/2025. Công việc tập trung vào nạo vét lòng sông, mở rộng dòng chảy và xử lý các đoạn bờ có nguy cơ sạt lở, góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực hạ du.

Theo kỹ sư Lê Khắc Giang, Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình, quá trình thi công nhận được sự phối hợp của chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thời tiết vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, nhất là những đợt mưa bão, lũ lớn.

"Thời tiết không thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến việc huy động máy móc và tổ chức thi công. Các đơn vị phải chủ động phương án để vừa bảo đảm tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật", ông Giang cho biết.

Không chỉ nạo vét lòng sông, các nhà thầu còn triển khai nhiều mũi thi công gia cố bờ tại những vị trí cần bảo vệ. Tại khu vực thôn Hạ Thanh, xã Thạch Lạc, công nhân tập trung xếp đá vào các rọ thép kích thước khoảng 3 x 2 x 0,5m. Sau khi hoàn thiện, rọ đá được cẩu lên sà lan, đưa đến vị trí thiết kế để lắp đặt.

Từng công đoạn đòi hỏi sự phối hợp giữa công nhân trên bờ, thiết bị cẩu và phương tiện dưới sông. Việc xếp đá, vận chuyển và định vị rọ phải được thực hiện cẩn thận nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, góp phần bảo vệ mái bờ trước nguy cơ xói lở.

Ở nhánh kênh Cẩm Yên – Rào Cái, ông Nguyễn Đình Huy, chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Cà Mau, cho biết: Đơn vị tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy, chỉnh sửa mái bờ và tạo lối đi phục vụ người dân ở những khu vực phù hợp. Đến nay, đơn vị đã nạo vét khoảng 5km trong tổng chiều dài khoảng 6km của đoạn tuyến được giao.

Theo ông Huy, việc tổ chức thi công phải gắn với điều kiện thực tế tại từng đoạn sông, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Bá Hạnh (71 tuổi, ở thôn Bắc Thắng, xã Thạch Lạc), cho biết: Trước đây, khi dòng chảy bị bồi lắng, nước tiêu thoát chậm, có thời điểm gây tình trạng ngập úng. Việc khơi thông lòng sông cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại bằng thuyền.

Theo người dân địa phương, việc dòng sông được nạo vét, mở rộng là điều được kỳ vọng, nhất là trong bối cảnh khu vực thường chịu tác động của mưa lớn và lũ. (Ảnh: Lượng bùn lớn từ dưới lòng sông theo hệ thống đường ống được đẩy lên bờ - nơi được quy hoạch làm bãi chứa bùn thải).

Theo kỹ sư Phùng Quốc Hoàng, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, các mũi thi công đang được triển khai theo kế hoạch. Điều kiện thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công và phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh được phê duyệt tại Quyết định số 2789/QĐ-BNN-XD ngày 11/7/2023, với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Dự án gồm hai hợp phần. Trong đó, hợp phần công trình đầu mối có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 làm chủ đầu tư; hợp phần hạ du có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thực hiện.

Hợp phần hạ du gồm xây dựng mới hai tuyến đê bao quanh khu vực TP Hà Tĩnh trước đây, tổng chiều dài 2,98km; cải tạo, mở rộng các trục tiêu chính và nhánh thuộc sông Cày, sông Rào Cái với tổng chiều dài 74,27km. Công trình được thiết kế đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước với tần suất mưa P=10%.

Toàn bộ hợp phần hạ du hiện đạt khoảng 79% giá trị hợp đồng. Riêng khối lượng nạo vét cần tiếp tục đối chiếu theo số liệu nghiệm thu của từng gói thầu. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục theo tiến độ được phê duyệt, từng bước nâng cao khả năng tiêu thoát nước, góp phần giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Đơn vị thi công hạng mục cải tạo mở rộng lòng dẫn các trục tiêu chính và các tuyến nhánh của sông Cày và sông Rào Cái: Liên danh Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Cà Mau, Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình và Công ty CP Phát triển hạ tầng 116.