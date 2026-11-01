Cận cảnh công trường Cảng hàng không Phan Thiết, hàng trăm công nhân chạy đua tiến độ

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại công trường dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng hạng mục hàng không dân dụng, nhiều nhóm công nhân đang tập trung thi công các hạng mục kết cấu bê tông, lắp dựng cốt thép, cốp pha và triển khai những phần việc liên quan.

Trên nền đất đỏ, các cấu kiện bê tông, hệ thống giàn chống và những thanh thép chờ được bố trí nối tiếp nhau, tạo nên không khí thi công khẩn trương.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, dự án đã huy động khoảng 200 công nhân, 30 kỹ sư cùng 6 nhà thầu tham gia thi công. Lực lượng máy móc, thiết bị tại công trường gồm 50 xe ben, 10 xe cuốc, 3 xe lu, 4 xe ủi và 1 robot ép cọc.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại khu vực nhà ga hành khách, công tác ép cọc đã hoàn thành 100% khối lượng. Các hạng mục móng, giằng tại một số trục đang được triển khai, đạt khoảng 68%.

Đối với đài kiểm soát không lưu, nhà đầu tư đã hoàn thành ép cọc và lắp đặt cốt thép, cốp pha móng.

Ở các khu vực khác, công tác san nền đường lăn, sân đỗ máy bay đạt khoảng 63%; san nền khu mặt đất và các công trình phụ trợ đạt 60%.

Hệ thống thoát nước khu bay cũng đạt khoảng 60% khối lượng, trong khi việc đào đất tại hai hồ điều hòa H1, H2 đạt 90%.

Hạng mục hàng rào dự án đang được thi công móng, giằng với khối lượng khoảng 40%.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng do Công ty TNHH Cảng Hàng Không Mặt Trời Phan Thiết làm nhà đầu tư. Công trình khởi công ngày 27/4/2026, được đầu tư với quy mô nhà ga hành khách khoảng 16.000–18.000m², công suất khai thác dự kiến 2 triệu hành khách mỗi năm. Các hạng mục còn có sân đỗ máy bay, đường lăn, đài kiểm soát không lưu, hệ thống giao thông nội cảng và công trình phụ trợ.

Chiều ngày 31/10, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng).

Tại công trình dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác trực tiếp khảo sát các khu vực thi công, nghe chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn vệ sinh lao động và công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai. Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào vận hành, khai thác đúng thời gian cam kết.

Vừa qua, tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung Bộ. Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của Nhân dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là dự án mang tầm chiến lược, có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế; tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.