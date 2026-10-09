Cận cảnh công tác chuẩn bị các trận địa pháo hoa hoành tráng mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô

Những ngày qua, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) cấp tập triển khai bố trí các trận địa pháo hoa, vận chuyển, kiểm tra và bảo vệ nghiêm ngặt số lượng pháo hoa theo kế hoạch, sẵn sàng cho các màn trình diễn thăng hoa tại hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và hồ Văn Quán trong đêm 10-10.

Công tác bố trí trận địa pháo tại hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây được các lực lượng triển khai khẩn trương ngay sau khi có kế hoạch bắn pháo hoa do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Các lực lượng túc trực đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông tại các khu vực triển khai trận địa pháo hoa.

Khu vực pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trận địa.

Sáng nay 9-10, pháo hoa đã được vận chuyển và lắp đặt khẩn trương tại các trận địa dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và lực lượng an ninh của Tập đoàn Sun Group.

Theo kế hoạch, 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô hứa hẹn mang đến “bữa đại tiệc ánh sáng” tưng bừng kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 10-10-2026.

Trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước. Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, biến không gian di sản quanh Hồ Gươm thành sân khấu ánh sáng kết nối quá khứ với hiện tại.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Hồ, cho biết, tính đến 14h ngày 9-10, Ban Chỉ huy quân sự phường đã tham mưu UBND phường phối hợp với Ban Quản lý Hồ Tây và các đơn vị liên quan triển khai công tác lắp đặt, bảo đảm an toàn trận địa. Toàn bộ 1.800 quả pháo tầm cao và 475 quả pháo tầm thấp đã được liên kết hoàn tất. Từ nay đến sáng mai, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành việc liên kết 200 quả pháo nước và 900 quả pháo hỏa thuật.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Hồ đã chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc vận hành pháo nước và pháo hỏa thuật theo nền nhạc. Để phục vụ hiệu ứng ánh sáng trên mặt nước, 300 bao cát đã được chuẩn bị và bố trí dưới lòng hồ.

Trận địa số 3 tại hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.

Trận địa này gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15, đồng thời với hai điểm bắn tại Hồ Gươm và Hồ Tây.

Tính chung cả ba trận địa, gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại sẽ được bắn. Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trước đó, Sun Group từng ghi dấu ấn đậm nét khi tài trợ chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” kỷ niệm thành công Đại hội XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng với kỷ lục gần 10.000 đơn vị pháo hoa.

Hồ Tây sẽ trở thành không gian nghệ thuật pháo hoa độc đáo Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Hồ, cho biết, Ban Chỉ huy quân sự phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hồ xây dựng phương án tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô. Tại trận địa đường Quảng Khánh, phường Tây Hồ, số lượng pháo được bố trí gồm 1.800 quả pháo tầm cao, 475 quả pháo tầm thấp, 900 quả pháo hỏa thuật và 200 quả pháo nước. Theo Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, việc kết hợp pháo nước với âm nhạc và pháo hoa là điểm mới trong chương trình bắn pháo hoa tại trận địa Tây Hồ. Pháo nước sẽ tạo hiệu ứng ánh sáng trên mặt hồ, hòa quyện với âm nhạc và màn trình diễn pháo hoa, góp phần tạo nên không gian trình diễn đặc sắc. Đối với hệ thống pháo nước, các đơn vị đã chuẩn bị các trang thiết bị kỹ thuật, trong đó có hệ thống điện tử kết nối với nhạc nền, pháo hỏa thuật, pháo hoa và hệ thống ánh sáng. Các hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm mang đến “bữa tiệc pháo hoa nghệ thuật” đặc sắc cho người dân và du khách.