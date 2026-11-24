Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), sự việc xảy ra ngày 11/10 tại một ngôi làng thuộc tỉnh Prachinburi, khu vực miền Trung Bắc Thái Lan.

Con cá được phát hiện trên sông Prachinburi trong tình trạng gần như đã chết. Với kích thước vượt trội, dài hơn 1,5 m và nặng khoảng 100 kg, con vật nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Hình ảnh về con cá khổng lồ được hãng thông tấn Reuters và EPA cung cấp.

Qua hình ảnh được ghi lại, một nữ sinh nằm cạnh con cá để mọi người có thể hình dung kích thước khổng lồ của nó. Sau đó, người dân đưa con vật lên một chiếc xe thùng máy.

Theo Yonhap, đây là cá chép Xiêm khổng lồ (Giant barb hay Siamese giant carp), một loài cá nước ngọt có kích thước lớn và đang nằm trong nhóm động vật bị đe dọa tuyệt chủng.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng phụ trách môi trường tại địa phương đã tiến hành lấy mẫu nước sông để kiểm tra, nhằm làm rõ nguyên nhân khiến con cá rơi vào tình trạng nguy kịch.