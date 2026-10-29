Cận cảnh CLA 200 - sedan thuần điện rẻ nhất của Mercedes-Benz

Mercedes-Benz vừa giới thiệu 5 mẫu xe khác nhau tại triển lãm "The Icons, Electrified" ở TP.HCM. Trong số đó, nổi bật là chiếc Mercedes-Benz CLA 200 Electric, mẫu sedan thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt.

Ở đầu xe, nổi bật là mặt ca lăng với 142 họa tiết ngôi sao 3 cánh. Ở đầu xe là dải LED chạy ngang đầu xe. Nhìn tổng thể thiết kế, có thể thấy CLA 200 điện sở hữu những đường nét thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Đuôi xe là cụm đèn hậu với thiết kế tương tự khu vực đầu xe. Ngay bên dưới là tên của mẫu xe.

Bên trong khoang lái là loạt trang bị hiện đại, nổi bật với màn hình nối liền từ sau vô lăng đến khu vực ghế phụ. Yên ngựa được làm từ kim loại bóng, cùng 2 đế giữ ly. Các phím chức năng đều được đặt dạng cảm ứng nhỏ ở ngay dưới cửa gió trung tâm.

Ở phía trước của chiếc CLA 200 Electric là một hộc chứa đồ, hay còn gọi là front trunk.

Xe được trang bị motor điện đặt ở cầu sau (eATS 2.0), cho công suất cực đại 224 mã lực (165 kW), mô-men xoắn 335 Nm. Chiếc sedan điện thể thao có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Bộ pin dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động đến 542 km/lần sạc.

Mercedes-Benz CLA 200 được bán với giá 1,59 tỷ đồng. Con số này đưa chiếc CLA 200 trở thành mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Đức tại Việt Nam.

Mức giá này đưa CLA 200 về cùng phân khúc với một số mẫu sedan điện như Tesla Model 3, BMW i4 hay BYD Seal.