Cận cảnh chuyến bay đặc biệt đưa 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội

Chuyến bay đặc biệt mang theo hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Từ sáng sớm, máy bay vận tải quân sự CASA 295 đã sẵn sàng tại Sân bay quốc tế Cần Thơ cho chuyến bay đặc biệt vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN.

Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ của các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau được niêm phong, đóng gói trong các thùng chuyên dụng, tập kết trang trọng trước giờ lên đường.

Riêng tỉnh An Giang có 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ, được đóng trong khoảng 40 thùng chuyên dụng, tổng trọng lượng khoảng 520kg. Phía sau mỗi mẫu là niềm mong đợi về một danh tính được xác định, một người thân được tìm lại.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, cho biết hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ này là lần vận chuyển thứ 11, đồng thời cũng là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay chuyên dụng. Đây là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân và là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về những người con ưu tú của quê hương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao. Mỗi thùng mẫu được trao nhận trang trọng, chặt chẽ trước khi đưa lên máy bay.

Những thùng mẫu của các địa phương An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau lần lượt được đưa về phía máy bay, cùng bắt đầu hành trình phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Trong đội hình trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ đưa những thùng mẫu tiến về phía khoang CASA 295. Những bước chân tiếp nối hành trình tìm lại danh tính cho những người đã nằm lại sau chiến tranh.

Cán bộ, chiến sĩ Không quân thực hiện nghi thức chào khi những thùng mẫu hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa lên máy bay.

Những thùng mẫu được đưa vào khoang CASA 295, chuẩn bị cho hành trình từ Cần Thơ đến Sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, trước khi tiếp tục được chuyển đến các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Những cánh tay vẫy chào khi CASA 295 rời sân đỗ. Chuyến bay mang theo hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, cùng niềm mong đợi của những gia đình vẫn đang chờ thông tin về người thân.