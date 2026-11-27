Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), chung cư Roxana Plaza được triển khai từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Khối nhà cao tầng của dự án đã thành hình, nổi bật giữa khu vực dân cư đông đúc dọc Quốc lộ 13. Tuy nhiên, sau nhiều năm, người mua vẫn chưa thể chuyển vào sinh sống.

Roxana Plaza từng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở tại khu vực cửa ngõ kết nối TP.HCM với Bình Dương trước đây, từng dự kiến bàn giao căn hộ vào năm 2020.

Chủ đầu tư pháp lý của Roxana Plaza là Công ty Tường Phong. Trong quá trình triển khai, Công ty Naviland đã ký 1.082 hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng, còn Công ty Viethome tham gia phân phối.

Theo Kết luận thanh tra số 308/KL-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bình Dương trước đây, khối lượng thực hiện dự án tại thời điểm thanh tra đạt khoảng 80%.

Công trình từng thi công đến giai đoạn cất nóc vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai khiến tiến độ bàn giao kéo dài nhiều năm.

Theo phản ánh của khách hàng, nhiều người đã thanh toán phần lớn giá trị căn hộ nhưng vẫn phải tiếp tục thuê nhà hoặc trả lãi vay ngân hàng trong thời gian chờ đợi.

Không chỉ chậm nhận nhà, nhiều khách hàng còn phản ánh được đề nghị ký lại hợp đồng với mức giá 36-40 triệu đồng/m², trong khi giá mua ban đầu khoảng 20-21 triệu đồng/m².

Tổng giám đốc Viethome Nguyễn Anh Đào phản đối việc tăng giá căn hộ, cho rằng nguồn tiền còn phải thu theo các hợp đồng đã ký có thể đáp ứng chi phí hoàn thiện dự án. Phương án tài chính này hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Ngày 6/11, Công ty Tường Phong thông báo tạm ngừng đối thoại tập trung với khách hàng, chuyển sang tiếp nhận và xử lý hồ sơ riêng từng trường hợp thông qua bộ phận tư vấn pháp lý do Naviland bố trí. Tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 30/10, đại biểu Trần Thành Trọng đề nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc tại Roxana Plaza, bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Gần một thập kỷ trôi qua, những khối chung cư Roxana Plaza đã hiện hữu trên Quốc lộ 13, nhưng ngày nhận nhà vẫn là điều mà nhiều khách hàng mòn mỏi chờ đợi.