Cận cảnh chung cư ở TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng, 141 hộ vẫn bám trụ

Chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), thuộc phường Khánh Hội (TP.HCM), được xếp loại nguy hiểm cấp D và thuộc diện phải di dời khẩn cấp từ năm 2017. Sau khi có kết quả kiểm định, đã có 103 trường hợp di dời khỏi chung cư theo kế hoạch và các hộ có nguyện vọng đã được bố trí tái định cư. Đến nay, tại đây vẫn còn 141 hộ chưa đồng thuận di dời.

Mới đây, UBND phường Khánh Hội triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp 141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Thành phố đã bố trí 141 căn hộ tạm cư, hiện đã được sửa chữa và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 10 cho thấy, nhiều hộ dân vẫn sinh sống trong khu chung cư cũ với các hạng mục công trình hư hỏng nghiêm trọng.

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, gồm 244 căn hộ. Sau nhiều năm sử dụng, công trình xuất hiện nhiều vết nứt dọc trần nhà, tường bong tróc, mục nát; các cột bê tông gãy vỡ, để lộ lõi thép hoen gỉ.

Tại nhiều vị trí, kết cấu bê tông bị hư hỏng nặng, xuất hiện những khoảng hở lớn. Một số mảng bê tông từ phía trên rơi xuống tầng trệt, mái tôn và hành lang, gây nguy hiểm cho người dân sinh sống bên dưới.

Để hạn chế nguy cơ các mảng bê tông rơi xuống, một số vị trí tại chung cư được gia cố tạm bằng những thanh sắt chống đỡ. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp vẫn hiện hữu ở nhiều khu vực, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân tiềm ẩn rủi ro.

Ông Trần Anh Tuấn (70 tuổi), sống tại chung cư từ năm 1981, cho biết gia đình ông có 5 người, gồm vợ chồng ông, con trai và hai cháu ngoại. Dù biết công trình không bảo đảm an toàn và đã được chính quyền vận động di dời, gia đình ông vẫn chưa thể chuyển đi vì điều kiện kinh tế khó khăn.

“Tôi và vợ là trụ cột chính nuôi hai cháu ngoại, trong khi con trai hơn 40 tuổi bị tai biến. Hiện tôi còn làm được một số việc lặt vặt để trang trải cuộc sống. Nếu chuyển đến nơi khác, tôi không biết tìm việc ở đâu, lấy tiền gì nuôi gia đình”, ông Tuấn chia sẻ.

Cũng sinh sống nhiều năm tại chung cư Vĩnh Hội, bà Nguyễn Thị Tuyết (71 tuổi) cho biết người dân đồng tình với chủ trương di dời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, theo bà, các hộ dân vẫn mong muốn được thông tin cụ thể hơn về phương án di dời, hỗ trợ và đền bù.

Trong khi đó, ông Đỗ Hồng Xuân, sống tại căn hộ 206B, cho biết phần lớn cư dân tại đây là lao động buôn bán, đã gắn bó với khu vực hàng chục năm. Việc chuyển đến nơi ở mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và thu nhập của các gia đình.

“Chi phí di dời là điều người dân phải tính toán. Ở đây, chúng tôi còn có việc làm để trang trải cuộc sống. Người dân mong muốn phương án di dời rõ ràng, nếu có đền bù thì mức hỗ trợ cần phù hợp để có thể tìm được chỗ ở ổn định”, ông Xuân bày tỏ.

Không chỉ xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên chung cư Vĩnh Hội còn nhếch nhác bởi nhiều điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo UBND phường Khánh Hội, để phục vụ kế hoạch di dời khẩn cấp, TP. HCM bố trí quỹ 141 căn hộ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Toàn bộ số căn hộ này đã được sửa chữa, có thể đưa vào sử dụng ngay. Người dân sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời trong thời gian chờ lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội, cho biết việc di dời khẩn cấp các hộ dân tại lô A, B, C chung cư Vĩnh Hội là nhiệm vụ cấp bách do công trình có nguy cơ sập đổ, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chính quyền địa phương mong muốn các hộ dân nâng cao ý thức, đồng thuận và chấp hành việc di dời.

Đồng thời, phường ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng của cư dân để nghiên cứu, đánh giá và tìm phương án phù hợp, thuận tiện, bảo đảm thực hiện theo quy định pháp luật.