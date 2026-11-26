Lê Chúc An hoàn thành cú đánh cuối cùng ở hố 18, cũng chính là khoảnh khắc golfer sinh năm 2008 đoạt chức vô địch nội dung đơn nữ và giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc.

Chúc An khép lại hành trình tuyệt vời để bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Sau 54 hố tranh tài căng thẳng trên sân Vinpearl Golf Léman qua 3 vòng đấu, golfer đại diện Hà Nội cán đích với tổng điểm -6 (210 gậy: 69-69-72), bỏ xa á quân Park Ha Na tới 12 gậy. Bản lĩnh, sự ổn định và những cú đánh chuẩn xác giúp Chúc An khẳng định vị thế số một golf nữ Việt Nam.

Khui champagne ăn mừng và té nước, những khoảnh khắc ngẫu hứng, quen thuộc sau một trận chiến căng thẳng được thực hiện để chúc mừng nhà vô địch đơn nữ Chúc An.

Cái ôm chúc mừng nhà vô địch Chúc An của Đoàn Xuân Khuê Minh. Đại diện của đoàn Hà Nội đã chinh phục danh hiệu Giải Golf Vô địch Quốc gia lần thứ 4 liên tiếp.

Ở bảng nam, Nguyễn Tuấn Anh bỏ xa tất cả sau 9/18 hố ở ngày thi đấu thứ 3. Nam golfer nở nụ cười tươi từ hố 16, khi biết chắc mình bảo vệ thành công ngôi vương ở Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Cú gậy cuối cùng của Tuấn Anh ở hố 18, xung quanh là sự chú ý của đồng nghiệp, caddie, cổ động viên và thành viên ban huấn luyện của các đoàn. Golfer sinh năm 2009 hoàn tất hố 18 với điểm par. Trong cả ngày thi đấu thứ 3, Tuấn Anh ghi 7 birdie và 0 bogey, 9 double+.

Tuấn Anh ngược dòng thành công trước 2 đối thủ Nguyễn Nhất Long và Nông Quốc Khánh để giành cúp vô địch, đồng thời là tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Với thành tích -10, Tuấn Anh lập kỷ lục mới trong lịch sử Giải Vô địch Golf Quốc gia. Golfer sinh năm 2009 đã chứng minh bản lĩnh thép, thi đấu ổn định tuyệt đối trong ngày quyết định.

Năm ngoái, Tuấn Anh vô địch nhờ chiến thắng ở hố phụ đầu tiên (play-off) trước đàn anh Trương Chí Quân sau khi cả hai hòa nhau với tổng điểm -3 qua 72 hố chính thức. Ở tuổi 17, Tuấn Anh đang trên đường phát triển thành golfer thống trị các sân chơi trong nước thêm nhiều năm nữa.