Cận cảnh chiến sĩ diễn tập đu cáp từ trực thăng cứu người giữa biển nước

Cận cảnh chiến sĩ đu cáp từ trực thăng cứu người giữa biển nước. Video: Tuấn Anh

Sáng 12/10, tại buổi tổng duyệt Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026, lực lượng cứu hộ thực hành ứng phó tình huống ngập lụt, nhiều người mắc kẹt giữa vùng nước rộng lớn. Điểm nhấn là màn đu cáp từ trực thăng xuống mặt nước của chiến sĩ Trung đoàn 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp cận, đưa người bị nạn lên máy bay. Cuộc diễn tập chính thức dự kiến diễn ra ngày 14/10/2026.

Trực thăng và xuồng cứu hộ tham gia diễn tập phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước. Ảnh: Tuấn Anh

Tiếp cận vùng ngập lụt từ trên không

Tại khu vực diễn tập, nhiều mô hình nhà dân bị ngập sâu, người mắc kẹt chờ ứng cứu. Trong khi xuồng cứu hộ cơ động trên mặt nước, trực thăng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận hiện trường từ trên cao, chuẩn bị triển khai phương án cứu nạn.

Tổ bay quan sát, xác định khu vực thực hành cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Tuấn Anh

Từ trên cao, khu vực ngập lụt giả định với nhiều ngôi nhà bị nước bao quanh. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân mắc kẹt giữa biển nước chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận. Ảnh: Tuấn Anh

Đu cáp từ trực thăng, giải cứu người dưới nước

Khi tiếp cận vị trí cứu nạn, trực thăng giữ vị trí trên không, chiến sĩ Phòng không - Không quân sử dụng thiết bị đu cáp xuống mặt nước, tiếp cận người bị nạn. Từng thao tác được phối hợp giữa tổ lái, bộ phận điều khiển tời và chiến sĩ cứu hộ nhằm đưa nạn nhân lên trực thăng an toàn.

Chiến sĩ kiểm tra dây đai, trang bị bảo hộ và thiết bị tời trước khi đu cáp xuống cứu người. Ảnh: Tuấn Anh

Từ cửa trực thăng, lực lượng cứu hộ phối hợp điều khiển thiết bị tời, tiếp cận người bị nạn dưới nước. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ bám thiết bị tời, phối hợp đưa người bị nạn từ mặt nước lên trực thăng. Ảnh: Tuấn Anh

Đưa người bị nạn lên trực thăng trong tình huống diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Tuấn Anh

Cuộc diễn tập thuộc kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026, nhằm nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng giữa quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Hoạt động của Trung đoàn 916 cũng diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2026), góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Trực thăng của lực lượng Phòng không - Không quân thực hiện nhiệm vụ trong diễn tập. Ảnh: Tuấn Anh