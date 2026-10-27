Cận cảnh chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, hình ảnh chiếc vòng nguyệt quế dành cho quán quân chính thức lộ diện. Ảnh: VTV

Theo ban tổ chức cuộc thi, vòng nguyệt quế dành cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 mang thông điệp: “Sự sống được sinh ra từ những thử thách”. Ảnh: VTV

Khác với cấu trúc đối xứng truyền thống, chiếc vòng năm nay phát triển theo hình khối hữu cơ tự nhiên, mô phỏng chân thực cành lá trong đời thực. Ảnh: Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí

Tác phẩm là sự hòa quyện hoàn hảo giữa công nghệ tạo mẫu 3D tiên tiến và kỹ nghệ kim hoàn thủ công. Đường gân lá sắc nét, bề mặt cành cây gồ ghề đầy sống động cùng 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K. Ảnh: VTV

Chiếc vòng khắc họa rõ nét hình tượng nhánh olive non vươn lên từ cành khô - biểu trưng cho sức sống mãnh liệt và khát vọng bứt phá.Vòng nguyệt quế năm nay không chỉ tôn vinh giây phút chiến thắng, mà còn là lời ngợi ca trọn vẹn nhất cho hành trình tôi luyện không ngừng nghỉ của 4 nhà leo núi. Ảnh: VTV

Năm nay, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí tiếp tục đảm nhận việc chế tác chiếc vòng nguyệt quế. Đây cũng là năm thứ 12 liên tiếp anh gắn bó cùng Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV