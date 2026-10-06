Cận cảnh chiếc đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỷ đồng vừa bị lấy trộm ở Đắk Lắk

Khoảng 7 giờ ngày 03/10/2026, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị mất một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, vỏ màu vàng hồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, tập trung làm rõ những người có liên quan.

Quá trình xác minh, các lực lượng đã rà soát các mối quan hệ, dấu vết, tài liệu có liên quan, từng bước khoanh vùng người nghi vấn.

Chiếc đồng hô Rolex đã được lực lượng Công an thu hồi. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, người liên quan đã khai nhận hành vi lấy chiếc đồng hồ. Lực lượng Công an sau đó xác định nơi cất giấu, thu hồi chiếc đồng hồ Rolex để quản lý, xử lý theo quy định.

Sau khi làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản, Công an phường Ea Kao đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc nhanh chóng xác minh, thu hồi tài sản cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Công an phường Ea Kao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an phường Ea Kao khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, kể cả trong các mối quan hệ quen biết, thân thiết. Không nên chủ quan để lộ thông tin về tài sản có giá trị, nơi cất giữ tài sản hoặc tạo điều kiện để người khác dễ dàng tiếp cận, quản lý tài sản của mình. Đối với tài sản có giá trị lớn, cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo quản, bảo vệ phù hợp; khi phát hiện mất tài sản hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý./.