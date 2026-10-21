Cận cảnh chiếc áo ngực 50 triệu USD đắt nhất lịch sử Victoria's Secret do mỹ nhân 1997 trình diễn

Kylie Jenner diện áo ngực kim cương đắt nhất lịch sử Victoria's Secret

Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra ngày 18/10 tại Los Angeles (Mỹ), quy tụ nhiều người mẫu nổi tiếng cùng những màn trình diễn thời trang được đầu tư công phu. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất lại thuộc về Kylie Jenner, ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp, khi cô bất ngờ xuất hiện trên sàn catwalk trong thiết kế Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD.

Ở tuổi 29, Kylie Jenner lần đầu tham gia trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, đánh dấu một trải nghiệm mới trong sự nghiệp vốn gắn liền với truyền hình thực tế, kinh doanh và thời trang. Người đẹp lựa chọn kiểu tóc buông dài, kết hợp chân váy ngắn xuyên thấu, giày cao gót trong suốt và đôi cánh lông vũ màu trắng đặc trưng của thương hiệu. Dù trang phục được chăm chút tỉ mỉ, mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào chiếc áo ngực kim cương lấp lánh mà cô diện trên người.

Kylie Jenner mang chiếc Fantasy Bra huyền thoại của Victoria's Secret trở lại. Ảnh: Victoria's Secret.

Thiết kế này đánh dấu sự trở lại của Fantasy Bra sau 8 năm vắng bóng trên sàn diễn. Đặc biệt, đây còn là phiên bản có giá trị cao nhất trong lịch sử dòng áo ngực xa xỉ của Victoria's Secret, vượt xa những thiết kế từng được các siêu mẫu đình đám như Heidi Klum, Gisele Bündchen hay Adriana Lima trình diễn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi bộ trang phục đắt đỏ, Kylie Jenner còn nhận được sự cổ vũ từ những người thân thiết. Ngồi dưới hàng ghế khán giả có mẹ cô, bà Kris Jenner, cùng bạn trai là tài tử Timothée Chalamet. Nam diễn viên nổi tiếng với loạt phim Dune chăm chú theo dõi màn trình diễn và hào hứng vỗ tay khi bạn gái xuất hiện, tạo nên một trong những khoảnh khắc được chú ý của sự kiện.

Sau chương trình, Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh bản thân trong thiết kế kim cương lên trang cá nhân, bày tỏ niềm vui trước trải nghiệm đặc biệt. Mẹ cô cũng đăng bài chúc mừng, thể hiện sự tự hào về màn xuất hiện của con gái tại show thời trang nổi tiếng.

Kylie Jenner lần đầu trình diễn trong show Victoria's Secret - Ảnh: Shutterstock

Chiếc áo trị giá 50 triệu USD được chế tác từ 4.410 viên kim cương

Theo tạp chí Vogue, chiếc Fantasy Bra mà Kylie Jenner trình diễn là sản phẩm hợp tác giữa Victoria's Secret và thương hiệu trang sức cao cấp Jacob & Co. Thiết kế được định giá 50 triệu USD, tương đương hơn 1.300 tỷ đồng, với điểm nhấn là viên kim cương vàng Fancy Vivid nặng 75,54 carat đặt ở vị trí trung tâm.

Bao quanh viên kim cương vàng là hàng nghìn viên kim cương tự nhiên được chế tác và sắp đặt công phu. Tổng cộng, chiếc áo sử dụng 4.410 viên kim cương, nặng khoảng 1,8kg và cần tới 15 nghệ nhân làm việc trong hơn 1.000 giờ để hoàn thiện. Không giống những mẫu áo ngực thông thường, thiết kế này hoàn toàn không sử dụng vải mà được tạo nên từ kết cấu kim loại quý và kim cương.

Để chiếc áo vừa vặn với cơ thể Kylie Jenner, đội ngũ chế tác phải thực hiện nhiều lần đo đạc, dựng mẫu và điều chỉnh. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc cố định hàng nghìn viên đá quý mà còn phải bảo đảm người mặc có thể di chuyển tự nhiên trên sàn diễn. Từng chi tiết được tính toán để chiếc áo vừa giữ được vẻ lộng lẫy, vừa có độ linh hoạt nhất định khi người mẫu bước đi.

Chiếc áo ngực được mỹ nhân sinh năm 1997 diện trên người được tiết lộ trị giá đến 50 triệu USD với hàng nghìn viên kim cương được đính lên đó - Ảnh: REUTERS

Theo nhà sáng lập Jacob & Co., mục tiêu của ê-kíp là tạo ra một tác phẩm trang sức cao cấp có thể mặc trên cơ thể, thay vì chỉ đơn thuần là một món nội y được đính thêm đá quý. Chính vì vậy, quá trình thực hiện đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật kim hoàn và thiết kế thời trang.

Fantasy Bra vốn là một trong những biểu tượng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Victoria's Secret Fashion Show. Dòng thiết kế này xuất hiện từ năm 1996, khi siêu mẫu Claudia Schiffer giới thiệu phiên bản đầu tiên trị giá 1 triệu USD trong một chiến dịch quảng cáo. Đến năm 2000, Gisele Bündchen từng gây chú ý với chiếc Red Hot Fantasy Bra trị giá 15 triệu USD, giữ kỷ lục đắt nhất suốt nhiều năm.

Năm 2018, siêu mẫu Elsa Hosk là người trình diễn phiên bản Fantasy Bra trị giá khoảng 1 triệu USD trước khi dòng thiết kế này tạm vắng bóng. Vì vậy, sự trở lại trong năm 2026 với mức định giá lên tới 50 triệu USD được xem là bước đi đáng chú ý của Victoria's Secret nhằm tạo sức hút cho chương trình.

Video: Page Six

Việc lựa chọn Kylie Jenner cũng nằm trong định hướng đó. Theo Giám đốc sáng tạo Adam Selman, thương hiệu muốn tìm kiếm một nhân vật có sức ảnh hưởng rộng lớn, không chỉ trong lĩnh vực thời trang mà còn ở văn hóa đại chúng. Với khoảng 380 triệu người theo dõi trên Instagram, Kylie Jenner là một trong những ngôi sao có khả năng thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội.

Từ một gương mặt nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế về gia đình Kardashian - Jenner, Kylie đã xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng và trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp. Màn trình diễn tại Victoria's Secret lần này tiếp tục cho thấy sức hút của cô, đồng thời đánh dấu sự trở lại đầy xa hoa của chiếc Fantasy Bra từng làm nên tên tuổi cho thương hiệu nội y Mỹ.