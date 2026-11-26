Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu được khởi công ngày 8/1/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư ban đầu trên 1.300 tỷ đồng.

Sau gần 4 năm thi công, cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Việc thông xe kỹ thuật dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương và đơn vị tham gia xây dựng công trình.

Cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ, phía Đông kết nối với đường ven biển ở bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới; phía Tây cầu kết nối với quốc lộ 1A tại địa bàn xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, công trình cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông với các cầu hiện hữu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, mở rộng cơ hội phát triển sinh kế cho người dân hai bên bờ sông Nhật Lệ.

Kiến trúc cầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh những dãy núi đá vôi trùng điệp và dòng sông uốn lượn dưới chân núi.

Công trình có chiều dài hơn 2,8km, trong đó phần cầu dài hơn 561m. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với 5 nhịp.

Riêng cầu Nhật Lệ 3 có chiều dài 561,4m, gồm cầu chính và cầu dẫn, mặt cắt ngang rộng 23,5m, quy mô 4 làn xe.

Các hạng mục lan can, hệ thống chiếu sáng, phần đường dành cho người đi bộ được đầu tư đồng bộ, hướng đến đáp ứng nhu cầu lưu thông và bảo đảm an toàn khi công trình đưa vào khai thác.

Không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông lên các cầu hiện hữu, công trình còn được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, tạo thuận lợi cho việc kết nối các khu vực ven biển, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc đưa cầu Nhật Lệ 3 vào vận hành không chỉ hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng giao thông ven biển, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu mà còn mở ra không gian phát triển bứt phá cho bán đảo Bảo Ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và du lịch biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị.