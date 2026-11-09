Cận cảnh cầu trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành bị lũ cuốn sập

Video: Cận cảnh cầu trên quốc lộ bị mưa lũ cuốn sập mố.

Mưa lớn từ tối 8 đến sáng 9/11 khiến nước sông, suối dâng cao làm sập cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ (tỉnh Thanh Hóa﻿).

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, cầu Bái Sim nằm trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành với 2 chiều phương tiện qua lại. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực miền núi, từ đường Hồ Chí Minh xuống Khu kinh tế Nghi Sơn nên ngày thường có lưu lượng phương tiện qua lại đông.

Nhìn từ trên cao, sự cố khiến một bên mố cầu bị sập xuống. Mố cầu phía còn lại cũng xuất hiện dấu hiệu gãy nứt, xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mưa lớn cả đêm khiến nước thượng nguồn đổ về rất lớn, cuốn sập mố cầu lúc khoảng 3h sáng 9/11. May mắn là thời điểm ấy không có người và phương tiện qua lại”, một người dân xã Thanh Kỳ cho hay. Sau sự cố, ngành chức năng đã cắm biển, chăng dây cảnh báo và cử người túc trực, hướng dẫn người và phương tiện không qua khu vực nguy hiểm.

Phần mố cầu, lan can bị bẻ gãy. Phần mố và nền đường cạnh cầu bị sụt lún, xói lở.

“Cầu sập không gây thiệt hại về người và phương tiện, song ảnh hưởng đến việc đi lại. Mưa lớn từ tối 8/11 còn khiến hàng chục ngầm tràn qua các khe suối bị ngập, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Xã đã báo cáo UBND tỉnh để có phương án kiểm tra, khắc phục”, ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Kỳ, thông tin. Trong ảnh, kết cấu cầu Bái Sim bị phá vỡ. Mặt đường bê tông nhựa cũng bị xé toạc thành các rãnh lớn.

Trưa 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường (áo xanh, ở giữa) cùng đoàn công tác đã có mặt, kiểm tra sự cố sập cầu Bái Sim. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sở, ngành, địa phương có phương án làm đường gom, cầu tạm để phục vụ việc đi lại của người dân. Đồng thời, đánh giá, đưa ra phương án khắc phục, xây dựng cầu cứng, đảm bảo an toàn.

Trên thượng nguồn và phía dưới cầu cây cối bị xô ngã, đất đá phủ kín sau đợt mưa lớn, nước lũ cuốn về.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, dự báo trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to﻿, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt từ 0,2-0,7m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.