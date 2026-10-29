Cận cảnh cầu Trần Hưng Đạo sau hơn 1 năm 'nối nhịp'

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công dịp 10-10-2025 với tổng chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu ở ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Sơn.

Công trình được thiết kế với kết cấu vòm thép, hai đường cong tiếp xúc và lặp lại tạo thành hình tượng "vô cực". Mặt cầu rộng khoảng 43m.

Cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m.

Dự án có mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng theo theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Được biết, đối với cầu chính, đơn vị thi công đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu.

Theo chủ đầu tư, hiện dự án đã chuyển sang phần kết cấu thép. Toàn bộ khoảng 26.275 tấn thép kết cấu đã được nhập về các nhà máy để gia công.

Cùng đó, việc vận chuyển cấu kiện tới công trường và lắp dựng được tổ chức theo từng giai đoạn nhằm hạn chế thời gian chờ.

Để giữ tiến độ, các nhà thầu duy trì 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự và hơn 120 máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Công việc được công nhân tiến hành khẩn trương để bảo đảm tiến độ công trình.

Thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành hơn 52% khối lượng công việc của dự án.

Công nhân thi công dầm thép tại khu vực phường Hồng Hà.

Công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo hướng phường Hồng Hà sang phường Bồ Đề.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ giúp tăng cường khả năng kết nối, giảm áp lực giao thông cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo.