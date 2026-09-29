Cận cảnh cầu sắt hơn 50 năm tuổi nối TP.HCM - Tây Ninh trước ngày 'thay áo mới'

HĐND TP.HCM vừa thống nhất thông qua chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối với tỉnh Tây Ninh.

Cầu Rạch Dơi mới có tổng chiều dài phần cầu chính và đường dẫn khoảng 3,3km. Điểm đầu dự án trên đường Lê Văn Lương (Hương lộ 34 cũ), xã Hiệp Phước, TP.HCM. Điểm cuối trên đường tỉnh 826C (Hương lộ 34 cũ), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 3.197 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Tuyến có vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 14,6ha, trong đó diện tích cần bồi thường khoảng 9,4ha.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư xây dựng cầu mới là cần thiết nhằm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Lưu lượng xe qua cầu Rạch Dơi ngày càng tăng, gây áp lực lên năng lực khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu sắt Rạch Dơi được xây dựng trước năm 1975, đã khai thác hơn 50 năm và hiện xuống cấp nghiêm trọng. Một số trụ sắt bị gỉ sét, có vị trí thủng, trong khi mặt cầu hẹp.

Hai đầu cầu được lắp biển báo giới hạn chiều cao 2,2m và hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết ô tô, tránh tình trạng hai xe cùng lên cầu và đối đầu nhau. Khi ô tô qua cầu, người đi xe máy theo hướng ngược lại phải nép sát vào thành cầu để tránh va chạm.

Ngoài phục vụ giao thông, cầu Rạch Dơi còn có đường ống dẫn nước từ TP.HCM sang Tây Ninh, cung cấp nước sạch cho người dân.

Theo lộ trình dự kiến, trong năm 2026, TP.HCM sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư, thi tuyển kiến trúc và lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Năm 2027, việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lựa chọn nhà thầu sẽ được hoàn thành.

Dự án dự kiến khởi công từ quý 4/2027, đặt mục tiêu hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác trong năm 2029.

Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối các khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Tây Ninh với TP.HCM, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và tăng khả năng khai thác hệ thống cảng trên sông Soài Rạp. Đồng thời, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ giữa TP.HCM và Tây Ninh, nâng cấp tuyến giao thông thủy từ sông Cần Giuộc đến khu vực các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp.

Viết Dũng