Cận cảnh cầu Rạch Dơi hơn 50 năm tuổi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới

Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B thực tế. Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế và 400 đối tác mua trong nước, mà còn là cơ hội để hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới hợp tác...