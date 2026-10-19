Cận cảnh cầu Rạch Dơi hơn 50 năm tuổi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới
Cầu Rạch Dơi trên đường Lê Văn Lương, kết nối xã Hiệp Phước (TPHCM) với xã Cần Giuộc (Tỉnh Tây Ninh), được xây dựng từ năm 1975. Sau hơn 50 năm sử dụng, cầu xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ sắt gỉ sét, mặt cầu hẹp, một số vị trí thủng, bung ốc vít.
Do mặt cầu Rạch Dơi khá hẹp, mỗi khi ô tô lưu thông, xe máy hướng ngược lại phải nép sát thành cầu, dễ gây ùn ứ. Người dân cho biết cầu thường rung lắc khi đông xe, mặt cầu kim loại trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/can-canh-cau-rach-doi-hon-50-nam-tuoi-sap-duoc-dau-tu-hon-3-000-ty-dong-xay-moi-2563828.html