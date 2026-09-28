Cận cảnh cầu Rạch Dơi hơn 50 năm tuổi nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được xây mới

TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Dơi và tuyến đường dẫn, thay thế cây cầu sắt được xây dựng trước năm 1975, hiện đã xuống cấp sau hơn 50 năm khai thác.

Theo chủ trương được thông qua, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.197 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, nhằm tăng năng lực kết nối giao thông giữa TP.HCM và Tây Ninh, giảm ùn tắc, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ phía nam thành phố.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cầu Rạch Dơi hiện nằm trên tuyến Lê Văn Lương, kết nối xã Hiệp Phước (TP.HCM) với xã Cần Giuộc (Tây Ninh).

Cầu có mặt khá hẹp, kết cấu bằng sắt với nhiều vị trí đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Một số trụ sắt bị gỉ sét, thậm chí có vị trí bị thủng.

Hai đầu cầu được bố trí biển báo giới hạn chiều cao 2,2m cùng hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết ô tô. Phương tiện được yêu cầu di chuyển lần lượt theo từng hướng nhằm hạn chế tình trạng hai ô tô cùng lên cầu và đối đầu nhau.

Do mặt cầu hẹp, mỗi khi ô tô lưu thông, người đi xe máy theo chiều ngược lại phải di chuyển sát thành cầu để tránh va chạm. Người dân địa phương cho biết cầu thường rung lắc khi phương tiện lưu thông, đặc biệt vào những thời điểm lượng xe qua lại đông.

Bà Thu Hồng (51 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước) cho biết vào giờ cao điểm, khu vực cầu thường xuyên xảy ra ùn tắc do nhu cầu đi lại giữa TP.HCM và Tây Ninh lớn. “Người dân địa phương mong xây cầu mới từ lâu nhưng chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực”, bà Hồng nói.

Ngoài phục vụ giao thông, cầu Rạch Dơi hiện còn là nơi lắp đặt đường ống dẫn nước từ TP.HCM sang Tây Ninh để cung cấp nước sạch cho người dân.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư xây dựng cầu Rạch Dơi mới là cần thiết do lưu lượng phương tiện qua cầu ngày càng tăng, gây áp lực lên năng lực khai thác của công trình hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự án cầu Rạch Dơi và tuyến đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 3,3km, vận tốc thiết kế 80km/h. Điểm đầu dự án nằm trên đường Lê Văn Lương (Hương lộ 34 cũ), thuộc xã Hiệp Phước, cách tim cầu Rạch Tôm khoảng 175m về phía Cần Giuộc. Điểm cuối nằm trên Đường tỉnh 826C (Hương lộ 34 cũ), thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 14,6ha đất, trong đó diện tích cần bồi thường khoảng 9,4ha; khoảng 5,2ha còn lại là diện tích sông ngòi và đường hiện hữu. Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 14,6ha đất, trong đó diện tích cần bồi thường khoảng 9,4ha; khoảng 5,2ha còn lại là diện tích sông ngòi và đường hiện hữu. Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đến năm 2027, dự án dự kiến được phê duyệt đầu tư, hoàn tất thiết kế - dự toán, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Công trình dự kiến khởi công từ quý IV/2027, hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2029.

Khi hoàn thành, cầu Rạch Dơi mới sẽ thay thế cây cầu hiện hữu đã xuống cấp, đồng thời góp phần nâng cấp tuyến giao thông, tăng khả năng kết nối từ sông Cần Giuộc đến các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp.