Cận cảnh cầu Phước Khánh trước thời khắc thông xe

Sau hơn 12 năm kể từ ngày được triển khai, đến nay cầu Phước Khánh đang đứng trước thời khắc hoàn thành sứ mệnh của một “mắt xích cuối” nhằm nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa miền Đông - miền Tây xích lại gần nhau. Một ngày trước thời điểm dự kiến thông xe, diện mạo cầu Phước Khánh và nút giao QL51 đã rõ nét, tất cả cùng sẵn sàng khép lại hành trình hơn 1 thập kỷ để chờ đón những dòng xe qua.

Theo ghi nhận của PV, trên cầu Phước Khánh, không khí thi công vẫn khẩn trương. Từng tốp công nhân tiếp tục dọn dẹp công trường, hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và xử lý những chi tiết cuối trên mặt cầu.

Nhìn từ trên cao, cầu Phước Khánh và đường dẫn giống như một dải lụa mềm mại vắt qua dòng sông Lòng Tàu để nối đôi bờ Đồng Nai - TP.HCM.

Theo quan sát, tất cả các hạng mục của cầu Phước Khánh đã cơ bản hoàn thiện với sơn vạch kẻ đường thẳng tắp, hệ thống lan can cầu cùng dải phân cách cứng ở giữa đã hoàn thiện. Cây cầu nổi bật lên giữa dòng sông Lòng Tàu với hình ảnh dây văng trắng nối dài.

Theo Ban QLDA, cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1, đoạn Km29+264 - Km32+450. Đây là một trong những hạng mục có ý nghĩa quyết định đối với việc nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cây cầu này từng gặp nhiều khó khăn vướng mắc dẫn đến phải tạm dừng thi công nhiều năm và mới tái khởi động từ năm 2025. Vậy mà đến nay cây cầu đã rõ diện mạo, sẵn sàng bắt đầu sứ mệnh đón các phương tiện ô tô qua lại, giúp rút ngắn cung đường từ miền Tây về Đồng Nai và ngược lại.

Video: Toàn cảnh cầu Phước Khánh và nút giao QL51 trước ngày thông xe.

Rời cầu Phước Khánh PV Báo Xây dựng di chuyển trên tuyến cao tốc đến khu vực nút giao QL51, đây được xem là nút giao vàng, điểm hội tụ của nhiều tuyến giao thông. Nút giao QL51 có vai trò quan trọng khi mở hướng kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với QL51. Đặc biệt thông qua nút giao Tân Hiệp, tuyến còn tạo liên kết với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hình thành thêm trục giao thông xuyên suốt giữa các tuyến cao tốc trọng điểm trong khu vực.

Tuy nhiên hiện nút giao Tân Hiệp chưa đưa vào khai thác nên dòng xe chưa thể nối thông từ cao tốc Bến Lức - Long Thành qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Do đó khi phương tiện từ miền Tây về miền Đông sẽ rời cao tốc Bến Lức - Long Thành tại nút giao QL51 để ra QL51 rồi tiếp tục hành trình về trung tâm TP Đồng Nai, sân bay Long Thành, khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, Vũng Tàu, Hồ Tràm và các tuyến giao thông huyết mạch khác của Đông Nam Bộ. Ở chiều ngược lại xe cũng sẽ vào từ nút giao QL51 như trước đây.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57km, đi qua Tây Ninh, TP.HCM và TP Đồng Nai, được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h.

Ngày 29/9, các mũi thi công đang tập trung hoàn tất những phần việc cuối cùng. Nếu các điều kiện khai thác được hoàn tất theo kế hoạch, khuya 30/9, dòng xe sẽ được lưu thông qua cầu Phước Khánh, đánh dấu thời điểm cao tốc Bến Lức - Long Thành được nối liền toàn tuyến.

Khi đó, tuyến cao tốc sẽ tạo mạch kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và mạng lưới giao thông khu vực TP Đồng Nai. Không chỉ rút ngắn hành trình giữa miền Tây và Đông Nam Bộ, tuyến đường còn mở thêm một hành lang vận tải xuyên qua TP.HCM, kết nối các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và đầu mối giao thông lớn.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành cùng hệ thống cao tốc, quốc lộ và cụm cảng biển khu vực đang được đầu tư, hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải liên vùng, tạo thêm lựa chọn kết nối hàng hóa và hành khách giữa miền Tây, TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ.