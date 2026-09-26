Cận cảnh cầu Nhật Tân: Xe đông, tài xế chậm lại để giữ khoảng cách

Sau khi được bổ sung biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách, giao thông trên cầu Nhật Tân có những chuyển biến rõ nét. Các phương tiện chủ động giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Dòng xe nối dài trên cầu Nhật Tân, trong khi khu vực hai đầu cầu có thời điểm ùn ứ, giao thông di chuyển chậm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân, giúp người điều khiển phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn. Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m được bố trí rõ ràng, dễ quan sát, hỗ trợ tài xế nhận biết khoảng cách với xe phía trước, điều chỉnh tốc độ và hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn.

Anh Nguyễn Xuân Thanh (xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết, việc duy trì khoảng cách an toàn giúp hạn chế nguy cơ va chạm nhưng cũng khiến các phương tiện di chuyển chậm hơn. Trong ngày 26/9, dù qua cầu vào khung giờ thấp điểm, anh mất khoảng 25 phút để di chuyển qua cầu; trong khi chiều 25/9, thời gian này lên tới 40 phút vào giờ cao điểm.

Việc bổ sung các biển báo khoảng cách giúp người dân chủ động hơn trong phòng ngừa tai nạn liên hoàn.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát, chấp hành biển báo, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tốc độ tối đa trên làn ô tô sát dải phân cách giữa (làn số 1) trên cầu Nhật Tân được điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại (làn số 2 và số 3) giữ mức tối đa 80 km/h, trong khi làn dành cho xe máy, xe đạp (làn số 4) duy trì 40 km/h.

Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn khi qua cầu Nhật Tân. Trong thời gian đầu, lực lượng chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra và xử lý vi phạm tại cầu cùng các tuyến đường, nút giao lân cận; đồng thời phối hợp điều chỉnh đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện.