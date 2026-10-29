Cận cảnh cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng sau một năm thi công

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại khu vực xã Ô Diên (Hà Nội), những phiến dầm Super T đầu tiên đã được lao lắp lên hệ thống trụ cầu cạn. Sau thời gian tập trung thi công móng, bệ trụ và thân trụ, công trình bắt đầu chuyển sang giai đoạn hình thành kết cấu phía trên.

Ở khu vực lòng sông, các trụ cầu chính đang được hoàn thiện để phục vụ thi công kết cấu nhịp bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Theo đó, các đốt dầm bê tông cốt thép dự ứng lực được đúc nối tiếp từ đỉnh trụ, mở rộng dần về hai phía trước khi hợp long, tạo thành nhịp cầu hoàn chỉnh.

Đến cuối tháng 10/2026, các nhà thầu đã triển khai đúc đốt K0 tại 10/19 trụ cầu chính. Đây là những đốt dầm đầu tiên trên đỉnh trụ, tạo tiền đề thi công các nhịp cầu vượt sông Hồng.

Toàn cảnh công trường cầu Hồng Hà nhìn từ trên cao, với hàng loạt trụ cầu vươn giữa sông Hồng.

Những phiến dầm Super T đầu tiên được lắp đặt trên hệ thống trụ cầu cạn tại xã Ô Diên, Hà Nội.

Khu vực đúc dầm và thi công cầu cạn được triển khai song song với các hạng mục cầu chính.

Các trụ cầu chính giữa lòng sông Hồng đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu nhịp.

Theo thông tin tiến độ đến giữa tháng 10/2026, giá trị sản lượng thi công cầu Hồng Hà đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng. Toàn bộ 941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; 69/70 bệ trụ, 63/70 thân trụ và 20/70 xà mũ trụ được thi công xong. Các nhà thầu đã đúc 177/450 phiến dầm Super T, trong đó hoàn thành lao lắp 2/45 nhịp cầu cạn.

Khởi công tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có chiều dài phần cầu chính và cầu cạn khoảng 4,377 km, với 70 trụ cầu, vượt sông Hồng và hai tuyến đê tả, hữu Hồng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Hệ thống cọc ván thép và thiết bị thi công phục vụ xây dựng trụ cầu sát mép sông.

Giàn giáo, ván khuôn được lắp dựng phục vụ thi công kết cấu bê tông.

Công nhân gia công cốt thép tại công trường cầu Hồng Hà.

Cận cảnh kết cấu bê tông đang thi công tại một trụ cầu thuộc dự án.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đã hoàn tất, trong đó xã Ô Diên bàn giao 2,908 ha và xã Mê Linh bàn giao 4,3 ha đất. Việc có đủ mặt bằng giúp các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công trên cả hai bờ và khu vực lòng sông.

Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành trong tháng 10/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội, từng bước hoàn thiện tuyến Vành đai 4, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu.

Công nhân thi công trên đỉnh trụ cầu, chuẩn bị các hạng mục kết cấu phía trên.

Cần cẩu hỗ trợ thi công kết cấu trụ cầu tại khu vực đường dẫn.

Những cấu kiện bê tông lớn được hình thành trên hệ thống trụ cầu cạn.

Công trường thi công cầu Hồng Hà trải dài dọc tuyến đường dẫn, kết nối về phía sông Hồng.

Từ khu dân cư đến bờ sông Hồng, tuyến cầu và đường dẫn đang từng bước hình thành.

Từ những trụ bê tông đứng giữa lòng sông đến các phiến dầm đầu tiên được lắp đặt, hình hài cầu Hồng Hà đang ngày càng rõ nét, mở ra kỳ vọng về một trục kết nối giao thông mới của Vùng Thủ đô.