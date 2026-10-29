Cận cảnh cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng sau một năm thi công
Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hiện rõ hình hài khi những phiến dầm đầu tiên được lắp đặt. Giữa lòng sông Hồng, hàng loạt trụ cầu vươn cao, đánh dấu bước chuyển quan trọng của công trình giao thông trọng điểm.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại khu vực xã Ô Diên (Hà Nội), những phiến dầm Super T đầu tiên đã được lao lắp lên hệ thống trụ cầu cạn. Sau thời gian tập trung thi công móng, bệ trụ và thân trụ, công trình bắt đầu chuyển sang giai đoạn hình thành kết cấu phía trên.
Ở khu vực lòng sông, các trụ cầu chính đang được hoàn thiện để phục vụ thi công kết cấu nhịp bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Theo đó, các đốt dầm bê tông cốt thép dự ứng lực được đúc nối tiếp từ đỉnh trụ, mở rộng dần về hai phía trước khi hợp long, tạo thành nhịp cầu hoàn chỉnh.
Đến cuối tháng 10/2026, các nhà thầu đã triển khai đúc đốt K0 tại 10/19 trụ cầu chính. Đây là những đốt dầm đầu tiên trên đỉnh trụ, tạo tiền đề thi công các nhịp cầu vượt sông Hồng.
Theo thông tin tiến độ đến giữa tháng 10/2026, giá trị sản lượng thi công cầu Hồng Hà đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng. Toàn bộ 941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; 69/70 bệ trụ, 63/70 thân trụ và 20/70 xà mũ trụ được thi công xong. Các nhà thầu đã đúc 177/450 phiến dầm Super T, trong đó hoàn thành lao lắp 2/45 nhịp cầu cạn.
Khởi công tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có chiều dài phần cầu chính và cầu cạn khoảng 4,377 km, với 70 trụ cầu, vượt sông Hồng và hai tuyến đê tả, hữu Hồng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đã hoàn tất, trong đó xã Ô Diên bàn giao 2,908 ha và xã Mê Linh bàn giao 4,3 ha đất. Việc có đủ mặt bằng giúp các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công trên cả hai bờ và khu vực lòng sông.
Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành trong tháng 10/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội, từng bước hoàn thiện tuyến Vành đai 4, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu.
Từ những trụ bê tông đứng giữa lòng sông đến các phiến dầm đầu tiên được lắp đặt, hình hài cầu Hồng Hà đang ngày càng rõ nét, mở ra kỳ vọng về một trục kết nối giao thông mới của Vùng Thủ đô.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/can-canh-cau-hong-ha-gan-10000-ty-dong-sau-mot-nam-thi-cong-post1397911.html