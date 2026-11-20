Vừa qua, lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh này vừa quyết định điều chỉnh dự án cầu Phú Kiểng bắc qua đôi bờ sông Cái Nha Trang thêm hơn 200 tỷ đồng. Theo đó, sau điều chỉnh, vốn đầu tư dự án cầu Phú Kiểng (phường Tây Nha Trang) từ gần 600 tỷ đồng tăng lên hơn 809 tỷ đồng để xây cây cầu này chắc chắn, khang trang giúp người dân yên tâm đi lại mỗi khi mưa lũ đổ về.

Thông tin này khiến nhiều người dân sống hai bên bờ sông Cái rất phấn khởi. Lâu nay, người dân ở đây muốn qua sông phải đi qua cây cầu gỗ Phú Kiểng đã xuống cấp theo thời gian.

Theo người dân, cây cầu gỗ được làm khoảng năm 2001, do ông Nguyễn Xuân Thuận - người dân địa phương đầu tư cho người dân đi lại và có thu phí. Cầu gỗ Phú Kiểng dài khoảng 300m đã đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 2.000 hộ dân của 3 tổ dân phố: Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, cầu gỗ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hàng năm, khi có lũ lớn, ông Thuận phải chủ động tháo dỡ cầu gỗ khiến người dân phải đi đường vòng xa khoảng 15 - 20km.

Mùa mưa bão, cây cầu này thường bị nước lũ cuốn trôi. Việc đi lại của người dân trở nên khó khăn, gian nan.

Cầu gỗ Phú Kiểng mong manh giữa dòng sông Cái mênh mông nước.

Mỗi ngày, hàng ngàn phương tiện, người dân qua lại đôi bờ sông Cái trên chiếc cầu gỗ này.

Để cây cầu chắc chắn, các trụ cầu được đúc bê tông kèm theo cọc sắt lớn cắm sâu xuống đáy sông.

Mặt cầu được làm bằng gỗ và lót lên trên bằng những tấm sắt dài, nối liền để xe cộ qua lại dễ dàng, thuận tiện. Thành cầu được hàn bằng những ống sắt dài, bên trên là hệ thống đèn điện chạy dọc xuyên suốt chiều dài cây cầu giúp thắp sáng vào ban đêm đảm bảo an toàn cho người qua lại khi đêm xuống.

Mỗi lần qua cầu, các xe dừng lại ngay đầu cầu để trả phí.

Bảng giá qua cầu dành cho người và các phương tiện được niêm yết công khai, rõ ràng.

Chị Nguyễn Thị Thanh (ở phường Tây Nha Trang) cho biết nhiều năm nay, cây cầu giúp mọi người qua lại đôi bờ sông Cái thuận tiện mỗi ngày.

Tuy nhiên, người dân ở đây lại rất lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến. Cây cầu thường bị nước lũ cuốn trôi, đường đi lại của người dân bị chia cắt. Ai cũng mong chờ một cây cầu mới được xây dựng kiên cố.

“Mỗi khi cây cầu bị nước cuốn trôi, chúng tôi muốn qua sông thì phải đi thuyền hoặc đi đường vòng rất xa. Khi nghe tin Nhà nước sắp xây cầu bê tông chắc chắn qua sông Cái thay thế cầu gỗ, chúng tôi vui lắm”, chị Thanh cho hay.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cầu Phú Kiểng sẽ được xây mới có chiều dài 271,2m, trong đó cầu chính dài khoảng 200m. Theo thiết kế, cầu có bề rộng 21m, phần cầu dẫn rộng 18m, phần cầu chính có 2 nhịp treo dây võng tự neo, dầm cầu bằng dầm hộp bê tông cốt thép, phần cầu dẫn có 4 nhịp dầm bản bằng bê tông cốt thép... Nút giao đầu cầu phía bắc (phía Tổ dân phố Hòn Nghê 2) và nút giao đầu cầu phía nam (phía đường Lương Định Của) được thiết kế đảm bảo an toàn, khả năng thoát nước tốt trong khu vực và các tuyến đường được đấu nối.

Theo quyết định điều chỉnh mới, trong hơn 809 tỷ đồng chi phí xây dựng 600 tỷ đồng; còn chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 110 tỷ đồng. Số còn lại dành cho quản lý dự án và chi phí thiết bị.

Thời gian thi công hoàn thành dự kiến trong năm 2028. Vị trí xây dựng cầu Phú Kiểng kiên cố trùng với vị trí cầu gỗ hiện tại.

Người dân, du khách vui mừng khi nghe thông tin cây cầu gỗ Phú Kiểng sẽ được thay thế bằng một cây cầu mới khang trang, chắc chắn.

Tuy nhiên hình ảnh và ký ức về cây cầu gỗ nối đôi bờ sông Cái sẽ được người dân nhắc nhớ.