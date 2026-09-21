Cận cảnh cầu Đuống mới hợp long sau gần 3 năm thi công

Cầu đường bộ vượt sông Đuống dài 382 m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp hệ dây văng.

Cầu chính rộng 18,5m, trong khi cầu dẫn rộng 16m.

Công trình nằm cách cầu Đuống hiện hữu khoảng 100 m về phía hạ lưu.

Sau gần 3 năm thi công, ngày 20/9, cầu Đuống chính thức hợp long.

Trong dự án, Đạt Phương giữ vai trò nhà thầu thi công chính, trực tiếp đảm nhiệm phần cầu chính – từ các trụ T4, T5 giữa lòng sông đến những nhịp cầu lớn vượt sông.

Với tổng mức đầu tư 1.848,6 tỷ đồng, dự án gồm cầu đường sắt dài khoảng 1.000m và cầu đường bộ dài khoảng 700m.

Dự án góp phần thay thế cầu Đuống cũ và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Sau hợp long, các hạng mục hoàn thiện như lan can, bê tông nhựa mặt cầu… sẽ tiếp tục được triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình vẫn phụ thuộc vào mặt bằng thi công cầu dẫn.

Khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, các mũi thi công có thể đồng loạt triển khai, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.