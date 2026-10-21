Cận cảnh cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn trước thời khắc hợp long

Video: Hành trình lai dắt nhịp cầu lá dừa nước nặng 3.400 tấn cập bến Bạch Đằng.

Sau hơn một năm thi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào giai đoạn hợp long với việc đưa nhịp chính vòm thép hình lá dừa nước vào vị trí lắp đặt giữa hai bờ. Công đoạn này được triển khai từ rạng sáng 21/10, dự kiến hoàn tất trong chiều cùng ngày.

Tổ hợp kết cấu được lai dắt từ Vũng Tàu về TP.HCM có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, gồm nhịp chính vòm thép dài 187 m, nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Hiện sà lan chở kết cấu này neo dọc bờ sông phía Thủ Thiêm, chờ đưa vào vị trí lắp đặt.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 3h ngày 21/10, đơn vị thi công bắt đầu tháo neo, sử dụng tàu chuyên dụng lai dắt sà lan ra giữa sông Sài Gòn.

Bốn tàu kéo được bố trí tại bốn góc, phối hợp xoay ngang sà lan, từng bước đưa tổ hợp kết cấu đến vị trí thiết kế giữa hai phần cầu đã thi công.

Khoảng 6h, đội thi công tiến hành định vị, hiệu chỉnh cao độ và hạ tải nhịp cầu. Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho công đoạn hợp long, bảo đảm kết cấu nhịp chính được đưa vào đúng vị trí để đấu nối với các hạng mục đã hoàn thành.

Quá trình căn chỉnh và hạ tải được hỗ trợ bằng hệ thống kích thủy lực, xe tự hành đa trục SPMT, kết hợp bơm nước dằn vào sà lan để tăng trọng lượng. Phương án này giúp điều chỉnh độ chìm của sà lan, đưa kết cấu xuống cao độ theo yêu cầu thiết kế.

Công đoạn hợp long dự kiến diễn ra từ 9h đến 13h. Sau khi hoàn tất, các đơn vị thi công sẽ hạ cột, rút sà lan cùng hệ khung đỡ ra ngoài và di chuyển đến vị trí khác theo phương án đã đề ra.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, luồng sông Sài Gòn qua khu vực công trường tạm cấm từ 2h đến 18h trong hai ngày 21 và 22/10.

Hợp long là một trong những công đoạn quan trọng, đòi hỏi độ chính xác cao. Các đơn vị phải đưa khối kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn vào vị trí giữa sông, đồng thời căn chỉnh để kết nối với những phần cầu đã thi công ở hai bờ.

Việc lắp đặt còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của mực nước và thủy triều trên sông Sài Gòn. Vì vậy, thời điểm hợp long được lựa chọn trên cơ sở tính toán điều kiện dòng chảy, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình định vị, hạ tải và đấu nối nhịp chính.

Sau khi hợp long, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, các hạng mục kiến trúc, hệ thống chiếu sáng, thang cuốn và thang máy. Công trình dự kiến đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công tháng 3/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720 m, gồm cầu dẫn và cầu chính, mặt cầu rộng 6-11 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với khu vực Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm. Điểm nhấn kiến trúc của công trình là vòm thép lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, loài cây quen thuộc với vùng sông nước Nam Bộ. Thiết kế này tạo hình dáng riêng cho cây cầu, đồng thời gợi nhắc đặc trưng cảnh quan miền Nam. Khi đưa vào khai thác, cầu đi bộ sẽ bổ sung kết nối dành cho người đi bộ giữa hai bờ sông Sài Gòn tại khu vực trung tâm TP.HCM, góp phần liên kết các không gian công cộng và tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho đô thị.