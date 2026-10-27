Cận cảnh cầu dây văng bị sà lan đâm lệch nhịp ở Cà Mau

Sáng 27/10, một lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi (Cà Mau) thông tin, ngay sau khi sự cố sà lan đâm làm lệch dầm chính cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S), địa phương đã có báo cáo sơ bộ gửi Sở Xây dựng và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khắc phục hư hỏng.

“Sáng nay (27/10 - PV), Sở Xây dựng đã cử cán bộ đến hiện trường khảo sát, đo đạc nhằm xác định mức độ lệch và đánh giá ảnh hưởng, làm cơ sở đề xuất phương án khắc phục”, lãnh đạo xã Đầm Dơi nói.

Trước đó, đầu giờ chiều 26/10, sà lan﻿ chở cần cẩu, vật tư công trình lưu thông qua gầm cầu chữ S, phần cần cẩu cao vượt tĩnh không của cầu nên đã mắc và kéo lệch nhịp giữa của cầu. Dầm giữa cầu chữ S bị kéo lệch khỏi trụ khoảng 30-40 cm.

Nhịp chính cầu chữ S bị sà lan đâm lệch khỏi trụ gần nửa mét.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng UBND xã Đầm Dơi có mặt để xử lý, mời các bên liên quan tới làm việc.

Hiện chiếc sà lan đã được kéo khỏi gầm cầu và neo gần đó để phục vụ điều tra. Chính quyền địa phương đã làm việc bước đầu với ông T.V.S. thuyền trưởng để xác minh sự cố, và mời chủ sà lan đến làm việc để bàn hướng xử lý vụ việc.

Sà lan gây sự cố mang số hiệu VR09029320, thuộc sở hữu của Công ty Xây dựng Tuấn Hiền, do ông T.V.S. làm thuyền trưởng﻿.

Ngay sau sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, cấm cầu. Tiếp đó, chiếc sà lan được bơm thêm nước để kéo khỏi gầm cầu. Hiện chiếc sà lan đã được kéo khỏi cầu và được neo đậu gần đó để phục vụ điều tra.

Cầu chữ S đã được phong tỏa, cấm phương tiện qua lại. Trong thời gian chờ khắc phục, người dân phải đi vòng qua các cầu khác, với quãng đường xa hơn 1km.

Video sà lan đâm lệch nhịp chính cầu chữ S ở Cà Mau.