Cận cảnh cầu Cửa Thuận vươn mình qua cửa biển Thuận An

Cầu Cửa Thuận rộng 20 m, gồm 4 làn xe, phần cầu chính dài 2,36 km và phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3 km, điểm đầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An cũ, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương cũ.

Cầu là hạng mục nổi bật trong dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng.

Sau 2 tháng lấy ý kiến người dân qua ứng dụng Hue-S, cầu qua cửa biển Thuận An được đặt tên là cầu Cửa Thuận. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Công trình có kết cấu bêtông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính, với nhịp lớn nhất dài 218 m. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cầu Cửa Thuận rộng 20m, gồm 4 làn xe, phần cầu chính dài 2,36 km và phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3km. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cầu Cửa Thuận rộng 20m, gồm 4 làn xe, phần cầu chính dài 2,36 km và phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3km. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cầu rộng 20 m, gồm 4 làn xe, điểm đầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An cũ, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương cũ. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cầu là hạng mục nổi bật trong dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, tổng chiều dài gần 7,8 km. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Cầu Cửa Thuận được xác định là một trong những hạng mục giao thông quan trọng ở khu vực ven biển phía Đông thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Sau 2 tháng lấy ý kiến người dân qua ứng dụng Hue-S, đầu tháng 11/2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là Cửa Thuận. Cầu Cửa Thuận rộng 20 m, gồm 4 làn xe, phần cầu chính dài 2,36 km và phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3 km, điểm đầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An cũ, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương cũ. Cầu là hạng mục nổi bật trong dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN