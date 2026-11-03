Cận cảnh cao tốc 4 làn xe uốn lượn giữa núi rừng TP Huế

Cao tốc xuyên núi rừng TP Huế ra sao sau khi nâng cấp lên 4 làn xe?

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65km, điểm đầu kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại TP Huế, điểm cuối nối cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại TP Đà Nẵng. Tháng 4/2022, tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác với quy mô 2 làn xe, góp phần giảm tải Quốc lộ 1A, tăng khả năng kết nối giữa Huế và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do chỉ có 2 làn xe và được khai thác như tuyến cao tốc, không cho xe máy, xe thô sơ lưu thông, nên tuyến cao tốc này còn tồn tại nhiều hạn chế, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn trên tuyến.

Trước bối cảnh đó, ngày 29/5/2025, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND TP Huế và TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, nâng quy mô tuyến lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến đầu tháng 11/2026 sau hơn 1 năm triển khai dự án mở rộng, cao tốc La Sơn - Hòa Liên cơ bản hoàn thiện việc nâng cấp, mở rộng quy mô từ 2 lên 4 làn xe. Diện mạo toàn tuyến có những thay đổi rõ nét, rộng và quy mô hơn trước, các điều kiện liên quan đến an toàn giao thông được nâng tầm.

Sau khi được nâng cấp lên 4 làn xe, hai chiều được phân cách bằng dải phân cách cứng, tạo diện mạo đồng bộ trên toàn tuyến. Một số vị trí huyết mạch cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại.

Hệ thống vạch sơn, biển báo, hộ lan tôn sóng và lưới chống lóa được bổ sung, hoàn thiện tại nhiều vị trí, góp phần phân luồng phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm đối đầu trên tuyến cao tốc có địa hình phức tạp khi chạy xuyên giữa khu vực núi rừng Bạch Mã.

Dù phần mở rộng mặt đường cơ bản hoàn thành nhưng dự án vẫn còn một số hạng mục cần tiếp tục xử lý. Đáng chú ý là chuyển sang vị trí mới sau khi khu vực nút giao cũ tại Khe Tre (TP Huế) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ cuối năm 2025. Nút giao mới được dịch chuyển đến Km14+960, cách vị trí cũ hơn 1km, nhằm đấu nối cao tốc với Tỉnh lộ 14B, phục vụ đi lại của người dân.

Ngoài ra, trên toàn tuyến còn nhiều đoạn sạt trượt taluy dương do ảnh hưởng từ những đợt mưa lũ, đặc biệt là trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đang được triển khai khắc phục.

Trong thời gian tiếp tục hoàn thiện, tốc độ tối đa trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên là 60km/h. Xe tải trên 6 trục và xe khách trên 9 chỗ bị cấm lưu thông.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị đang thi công một số hạng mục bổ sung liên quan đến nút giao xã Khe Tre (TP Huế), xử lý các vị trí sạt trượt taluy do mưa lũ trong năm 2025 gây ra, trong đó có công trình cầu cạn khắc phục sạt lở tại Km50+700. Dự kiến các hạng mục này sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Cũng theo Ban Quản lý dự án, trong điều kiện thời gian thi công gấp rút, lại trùng cao điểm mùa mưa lũ tại Huế, các nhà thầu đang đẩy nhanh xây dựng nút giao mới. Đến nay, các hạng mục thoát nước đạt hơn 80% khối lượng, đào đắp nền đường đạt trên 20%. Việc tổ chức thi công phải tính toán phương án thoát nước mặt, hạn chế ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài. Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu nhà thầu chuẩn bị phương án mở lối lên xuống tạm tại nút giao mới. Các vật liệu thiết yếu đã được tập kết, sẵn sàng mở đường tạm khi xảy ra tình huống khẩn cấp.