Cận cảnh căn nhà kinh doanh gas đổ sập sau vụ nổ lớn

Hiện trường căn nhà đổ sập.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, vụ nổ xảy ra khoảng 10 giờ ngày 13/11/2026 tại cơ sở kinh doanh gas số 98 đường Bùi Văn Ba. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ. Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, ưu tiên tiếp cận, cứu người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Lực lượng chức năng đến hiện trưởng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, căn nhà kinh doanh gas đổ sập hoàn toàn, gạch đá và vật liệu xây dựng tràn ra một phần đường Bùi Văn Ba. Nhiều mảng bê tông lớn chắn lối vào, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, di dời các khối bê tông để mở lối tiếp cận bên trong. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời tìm kiếm dấu hiệu người gặp nạn tại những khu vực bị vùi lấp.

Bên ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp với các lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông, bảo đảm lối di chuyển cho phương tiện và lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Bên trong căn nhà đổ sập.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai. Các lực lượng tập trung xử lý từng phần đống đổ nát, nỗ lực tiếp cận các vị trí nghi có người mắc kẹt.

Hiện nguyên nhân vụ nổ và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.