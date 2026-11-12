Cận cảnh các tuyến đường kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

Theo phương án được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng thứ nhất từ TPHCM đến sân bay Long Thành đi theo cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, qua cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 - TPHCM, đường 25C và tuyến T1 để vào sân bay.

Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành đang tăng tốc về đích. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành đang được mở rộng lên đến 10 làn xe. Ảnh: PHÚ NGÂN

Hướng thứ nhất đến sân bay Long Thành dự kiến sẽ đi qua cầu Nhơn Trạch trên đường Vành đai 3- TPHCM. Ảnh: PHÚ NGÂN

Với hướng này, cầu Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3 - TPHCM đã được đưa vào khai thác. Tuyến T1 dài khoảng 4,3km, là đường giao thông chính dẫn vào sân bay. Tuyến này đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt biển báo, sơn vạch kẻ đường và chỉnh trang cảnh quan và hiện đã được đưa vào khai thác.

Từ đường Vành đai 3 - TPHCM sẽ nối đến đường 25C và băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường 25C có tổng chiều dài hơn 14km, kết nối trực tiếp với T1. Phần lớn tuyến đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, riêng đoạn đầu tuyến dài hơn 2km nối với T1 đang được thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo kết nối từ sân bay đến Vành đai 3 - TPHCM, qua cầu Nhơn Trạch để về lại TPHCM.

Nút giao quốc lộ 51 với đường T1 đi vào cổng sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Nút giao đường T1 với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Cận cảnh nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường T1 đi sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường T1 băng qua những cánh rừng xanh. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường T1 trực tiếp kết nối đến cổng sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Hướng tiếp cận thứ hai từ TPHCM đi theo cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Long Thành, sau đó kết nối qua hệ thống đường T2, nút giao sân bay và tuyến T1 để vào nhà ga.

Hướng tiếp cận thứ hai từ TPHCM đi theo tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Hướng này cũng liên thông với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở thêm khả năng tiếp cận sân bay từ các khu vực phía Đông và Đông Nam. Tuyến T2 dài khoảng 3,5km, chạy song song hai bên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đến nay, một số đoạn và nhánh của tuyến đã được đưa vào khai thác. Tại nút giao sân bay, các phương tiện có thể kết nối giữa T1, T2 và tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hướng này cũng liên thông vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nhập vào T1 để đến sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Trong khi đó, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được mở rộng đoạn dài khoảng 22km, từ nút giao Vành đai 2 - TPHCM đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, hiện sản lượng thi công đạt hơn 81%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần đường, cầu cạn và các nút giao, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Nút giao Tân Hiệp nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đến sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Người dân miền Tây có thể đi một mạch theo đường cao tốc Bến Lức - Long Thành nối vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đến sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đối với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến chính đã được đưa vào khai thác từ tháng 5-2026. Dự án thành phần 1 qua TP Đồng Nai đạt khoảng 98% khối lượng thi công, đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Công trường dự án đường 25C nối với đường T1 đi sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Công nhân hăng say làm việc trên tuyến đường 25C kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: PHÚ NGÂN

Mới đây, UBND TP Đồng Nai ban hành Văn bản số 12566/UBND-KTN ngày 3-11-2026, yêu cầu rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường tiếp cận sân bay, các nút giao và phương án tổ chức giao thông. TP Đồng Nai cũng yêu cầu xây dựng phương án phân luồng theo lưu lượng phương tiện, khung giờ khai thác chuyến bay; bố trí khu vực đón, trả khách, điểm dừng, đỗ, bảo đảm giao thông thông suốt khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.