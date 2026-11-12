Cận cảnh các tuyến đường kết nối TPHCM với sân bay Long Thành
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, sân bay Long Thành (TP Đồng Nai) dự kiến đưa vào khai thác thương mại. Để kết nối sân bay với TPHCM, hai hướng giao thông chính đang được đề xuất tổ chức khai thác. Trong đó, nhiều tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, một số công trình khác đang được tăng tốc thi công để kịp đưa vào sử dụng.
Theo phương án được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng thứ nhất từ TPHCM đến sân bay Long Thành đi theo cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, qua cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 - TPHCM, đường 25C và tuyến T1 để vào sân bay.
Với hướng này, cầu Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3 - TPHCM đã được đưa vào khai thác. Tuyến T1 dài khoảng 4,3km, là đường giao thông chính dẫn vào sân bay. Tuyến này đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt biển báo, sơn vạch kẻ đường và chỉnh trang cảnh quan và hiện đã được đưa vào khai thác.
Đường 25C có tổng chiều dài hơn 14km, kết nối trực tiếp với T1. Phần lớn tuyến đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, riêng đoạn đầu tuyến dài hơn 2km nối với T1 đang được thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo kết nối từ sân bay đến Vành đai 3 - TPHCM, qua cầu Nhơn Trạch để về lại TPHCM.
Hướng tiếp cận thứ hai từ TPHCM đi theo cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Long Thành, sau đó kết nối qua hệ thống đường T2, nút giao sân bay và tuyến T1 để vào nhà ga.
Hướng này cũng liên thông với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở thêm khả năng tiếp cận sân bay từ các khu vực phía Đông và Đông Nam. Tuyến T2 dài khoảng 3,5km, chạy song song hai bên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Đến nay, một số đoạn và nhánh của tuyến đã được đưa vào khai thác. Tại nút giao sân bay, các phương tiện có thể kết nối giữa T1, T2 và tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Trong khi đó, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được mở rộng đoạn dài khoảng 22km, từ nút giao Vành đai 2 - TPHCM đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, hiện sản lượng thi công đạt hơn 81%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần đường, cầu cạn và các nút giao, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026.
Đối với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến chính đã được đưa vào khai thác từ tháng 5-2026. Dự án thành phần 1 qua TP Đồng Nai đạt khoảng 98% khối lượng thi công, đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Mới đây, UBND TP Đồng Nai ban hành Văn bản số 12566/UBND-KTN ngày 3-11-2026, yêu cầu rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường tiếp cận sân bay, các nút giao và phương án tổ chức giao thông.
TP Đồng Nai cũng yêu cầu xây dựng phương án phân luồng theo lưu lượng phương tiện, khung giờ khai thác chuyến bay; bố trí khu vực đón, trả khách, điểm dừng, đỗ, bảo đảm giao thông thông suốt khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/can-canh-cac-tuyen-duong-ket-noi-tphcm-voi-san-bay-long-thanh-post881176.html