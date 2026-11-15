Cận cảnh các siêu nút giao kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác từ 0h ngày 24/12/2026. Trong giai đoạn đầu, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, hệ thống giao thông đường bộ sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc vận chuyển hành khách giữa TP.HCM và sân bay.

Theo ACV, giao thông kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác giai đoạn đầu, bởi phần lớn hành khách quốc tế dự kiến đến hoặc xuất phát từ TP.HCM và các khu vực lân cận.

Do đó, việc bảo đảm các tuyến đường thông suốt, thuận tiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của sân bay.

Các tuyến giao thông chính phục vụ kết nối gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cùng với đó, nhiều nút giao quy mô lớn, kết cấu đa tầng đang được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Theo ACV, các công trình thuộc dự án thành phần 3 sân bay Long Thành do đơn vị này làm chủ đầu tư hiện đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành cho thấy, phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026.

Một trong những công trình đáng chú ý là nút giao Tân Hiệp, nằm trên địa bàn xã Phước Thái, TP Đồng Nai. Đây là điểm kết nối giữa hai tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Theo kế hoạch, nút giao này sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 11/2026.

Tại xã Long Phước, nút giao giữa tuyến đường T1 và Quốc lộ 51 được đầu tư nhằm kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và đường 25C. Đây là một trong những hướng tiếp cận quan trọng, giúp phương tiện từ khu vực phía Đông và các địa phương lân cận di chuyển đến sân bay.

Cũng trên địa bàn xã Long Phước, nút giao sân bay Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được xây dựng theo dạng nhiều tầng, kết nối với hai tuyến đường T1 và T2 dẫn vào sân bay. Công trình góp phần tổ chức các hướng lưu thông, giảm xung đột giữa dòng xe trên cao tốc và phương tiện ra vào sân bay.

Trong khi đó, nút giao Long Thành tại phường Long Thành là điểm kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là tổ hợp giao thông trọng điểm ở khu vực phía Nam, đã chính thức đưa toàn bộ các nhánh vào khai thác từ giữa năm 2026.

Một nút giao quan trọng khác là điểm kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Quốc lộ 51, thuộc phường Long Thành. Công trình hiện đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục. Theo kế hoạch, nút giao sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào cuối năm 2026.

Khi các nút giao và tuyến đường kết nối được hoàn thiện, mạng lưới giao thông đường bộ giữa TP.HCM và sân bay Long Thành sẽ có thêm nhiều hướng tiếp cận, thông qua các tuyến cao tốc, vành đai và quốc lộ. Đây được xem là điều kiện quan trọng để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn đầu sân bay đi vào khai thác.