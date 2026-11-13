Cận cảnh các không gian nghệ thuật trước giờ khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” chính thức khai mạc tối nay (13-11) tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm). Lễ hội kéo dài 16 ngày với khoảng 150 hoạt động tại 5 cụm không gian chính trên địa bàn Thủ đô.

Các nghệ sĩ, tình nguyện viên tích cực hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật để phục vụ du khách tham quan.

Không gian nghệ thuật ở Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm) với triển lãm “Hanoi Art 2026” có sự góp mặt của 10 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ từ thập niên 1960 đến 1990, qua đó mang đến triển lãm 10 góc nhìn nghệ thuật đương đại khác nhau.

Dù chủ đề sáng tác không quá khác biệt, nhưng mỗi tác phẩm đem lại một dấu ấn riêng từ phong cách, hình tượng, chất liệu…

Điển hình, cùng là điêu khắc nhưng tác phẩm của nghệ sĩ Vương Văn Thạo lại sử dụng chất liệu composite trong suốt, còn ở Khổng Đỗ Tuyền là ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ, cô đọng với chất liệu sắt - inox.

Cùng là chất liệu kim loại nhưng không được xử lý mượt mà, bằng phẳng, mà các khối sắt bị bóp méo, vặn xoắn, đan cài trong tác phẩm của nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến.

Không gian triển lãm “Kết duyên sáng tạo” tại số 47 Hàng Dầu (phường Hoàn Kiếm) đưa di sản thủ công truyền thống bước vào đời sống đương đại.

Chị Nguyễn Tố Uyên (phường Cửa Nam) chia sẻ: “Qua tác phẩm tại đây, tôi có cái nhìn toàn cảnh hơn về nghệ thuật truyền thống của dân tộc, giúp hiểu sâu hơn về nét đẹp và thêm tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống”.

Các tác phẩm nghệ thuật tạo diện mạo tươi mới cho chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm).

Góp mặt với tác phẩm “Phân tầng hạt”, nghệ sĩ Lê Văn Sơn chia sẻ: “Tác phẩm của tôi là sự đối thoại giữa các vật liệu tự nhiên, chính là các loại hạt được gieo trồng nhiều tại Việt Nam. Tôi muốn gửi gắm tới người xem ý nghĩa về sự bắt đầu trong chuỗi cung ứng lương thực”.

Các nghệ sĩ hoàn thiện không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh tại đình Kim Ngân (số 42-44 phố Hàng Bạc).

Trưng bày kể câu chuyện di sản, khuyến khích người trẻ cùng tìm hiểu, thực hành và trao truyền tri thức nghề; đồng thời, thử nghiệm những dịch vụ trải nghiệm văn hóa gắn với nghệ thuật và di sản phố nghề.

Không gian sắp đặt lịch Đoi - hệ thống tính thời gian và tri thức dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Mường.