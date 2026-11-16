Cận cảnh các điểm sụt lún, nứt nền đường trên Quốc lộ 4D đoạn qua Lai Châu

Vết nứt dọc theo mép mặt đường trên Quốc lộ 4D dài khoảng 100m. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Mặt đường hàm ếch mở rộng kéo dài theo tuyến đường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Cận cảnh phía trong mặt đường bị sụt lún. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Phần taluy âm sụt lớn, mở hàm ếch rộng khỏi mặt đường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Vết nứt đường chạy dài khoảng 100m trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Nhiều chỗ đứt gãy lớn tại mặt đường Km82+600 trên Quốc lộ 4D. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Vết nứt dọc theo mép mặt đường trên Quốc lộ 4D dài khoảng 100m. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Vết nứt ở phía taluy âm tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Cận cảnh một vết nứt phía taluy âm dần rộng ra trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Đơn vị thi công khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, nứt đường tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Đơn vị thi công khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, nứt đường tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)