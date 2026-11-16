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Cận cảnh các điểm sụt lún, nứt nền đường trên Quốc lộ 4D đoạn qua Lai Châu

Ngày 16/11, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị thi công đang nỗ lực khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún, nứt nền và mặt đường tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư.

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Vết nứt dọc theo mép mặt đường trên Quốc lộ 4D dài khoảng 100m. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vết nứt dọc theo mép mặt đường trên Quốc lộ 4D dài khoảng 100m. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Mặt đường hàm ếch mở rộng kéo dài theo tuyến đường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Mặt đường hàm ếch mở rộng kéo dài theo tuyến đường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cận cảnh phía trong mặt đường bị sụt lún. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cận cảnh phía trong mặt đường bị sụt lún. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phần taluy âm sụt lớn, mở hàm ếch rộng khỏi mặt đường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phần taluy âm sụt lớn, mở hàm ếch rộng khỏi mặt đường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vết nứt đường chạy dài khoảng 100m trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vết nứt đường chạy dài khoảng 100m trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nhiều chỗ đứt gãy lớn tại mặt đường Km82+600 trên Quốc lộ 4D. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nhiều chỗ đứt gãy lớn tại mặt đường Km82+600 trên Quốc lộ 4D. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vết nứt dọc theo mép mặt đường trên Quốc lộ 4D dài khoảng 100m. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vết nứt dọc theo mép mặt đường trên Quốc lộ 4D dài khoảng 100m. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vết nứt ở phía taluy âm tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vết nứt ở phía taluy âm tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cận cảnh một vết nứt phía taluy âm dần rộng ra trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cận cảnh một vết nứt phía taluy âm dần rộng ra trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Đơn vị thi công khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, nứt đường tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Đơn vị thi công khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, nứt đường tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Đơn vị thi công khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, nứt đường tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Đơn vị thi công khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, nứt đường tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/can-canh-cac-diem-sut-lun-nut-nen-duong-tren-quoc-lo-4d-doan-qua-lai-chau-post1148548.vnp