Cận cảnh các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn 'chọc giận' Triều Tiên

Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn luôn bị Triều Tiên cáo buộc là 'hành vi khiêu khích' khiến bán đảo Triều Tiên bất ổn.

Hàn Quốc từ nhiều năm qua đã tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ để ổn định bán đảo Triều Tiên trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Ảnh tàu đổ bộ của Hàn Quốc ném bom khói khi đổ bộ lên bờ biển trong cuộ tập trận chung Đại bàng non với Mỹ ngày 30/3/2015: Reuters

Do Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng “chiến tranh” nên sự hiện diện của Mỹ trên bán đảo này được cho là để ngăn chặn một cuộc xung đột với Triều Tiên. Ảnh binh sỹ của Hàn Quốc và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang chờ lệnh bên trong xe bọc théo trong một cuộc tập trận chung: Getty

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cũng huấn luyện với xe thiết giáp Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Đại bàng non trên đất liền ở Pohang ngày 31/3/2014. Ảnh: AP

Triều Tiên luôn cho rằng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn là nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với nước này. Ảnh binh sỹ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ di chuyển ra ngoài cùng các đối tác Hàn Quốc: Getty

Đại Bàng Non và Giải pháp then chốt là hai cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc được tổ chức hàng năm. Ảnh các binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Đại bàng non ngày 30/3/2015: AP

Cuộc tập trận Đại bàng non năm nay dự kiến có khoảng 11.500 binh sỹ Mỹ và 290.000 binh sỹ Hàn Quốc tham gia. Ảnh: cuộc tập trận chung giữa đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Okinawa, Nhật Bản với binh sỹ Hàn Quốc ở Pohang ngày 6/7/2016: Getty

Còn cuộc tập trận Giải pháp then chốt 2018 sẽ có 12.200 binh sỹ Mỹ và 10.000 binh sỹ Hàn Quốc. Ảnh lính Mỹ đang ngắm bắn trong cuộc tập trận chung ở Pocheon, Hàn Quốc ngày 12/3/2010: AP

Các cuộc tập trận Đại bàng non và Giải pháp then chốt 2018 ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 3 như mọi năm. Ảnh Lính Mỹ và Hàn Quốc đang cắt một đoạn théo trong cuộc tập trận dưới nước ở Jinhae, Hàn Quốc ngày 31/3/2017. Ảnh: US Navy

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí hoãn các cuộc tập trận Đại bàng non và Giải pháp then chốt tới tháng 4/2018 sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc cải thiện quan hệ dẫn tới việc Bĩnh Nhưỡng cử đoàn tham dự Thế vận hội mùa đông ở PyeongChang. Ảnh các nhân viên kỹ thuật trên tàu khu trục USS Barry trong cuộc tập trận chung Đại Bàng non ngày 21/3/2017: US Navy

Các năm trước, thông tin về các cuộc tập trận này chung như Đại bàng non và Giải pháp then chốt được công bố khá rộng rãi. Ảnh xe tăng K1 của Hàn Quốc khai hỏa trên bãi diễn tập: Getty.

Tuy nhiên, cuộc tập trận năm nay lại “im ắng” một cách bất ngờ, trong bối cảnh các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 tới. Ảnh trực thăng Mỹ trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Pocheon ngày 25/3/2015: AP

Chiếc máy bay F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS Carl Vinson lớp Nimitz trong cuộc tập trận Đại Bàng non ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên ngày 14/3/2017. Ảnh: AP

Lầu Năm Góc vẫn khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính phòng vệ và quy mô tập trận năm nay sẽ tương tự các năm trước. Ảnh trực thăng CH-47 Chinook và Black Hawk tham gia vào cuộc tập trận Đại bàng non ở Pocheon, Hàn Quốc ngày 25/3/2015: Reuters

Những chiếc xe quân sự di chuyển trong cuộc tập trận ở Pocheon ngày 11/4/2014. Ảnh: AP

Các tiểu đoàn công binh trong lực lượng Hải quân Mỹ và hàn Quốc trong cuộc tập trận Đại bàng non ngày 26/3/2016. Ảnh: US Navy./.