Cận cảnh các công nghệ cơ khí, điện tử tại triển lãm quốc tế ở Hà Nội

Ngày 13/10, Informa Markets Việt Nam tổ chức khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế gồm Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Xử lý, Chế biến và Đóng gói (ProPak Hanoi 2026); Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo (MTA Hanoi 2026); Triển lãm Quốc tế về Điện tử và Điện tử Bán dẫn tại Việt Nam (SemiTronics Vietnam 2026).

Ba triển lãm diễn ra đồng thời từ ngày 13 đến 15/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, theo mô hình “Một điểm đến - Ba triển lãm”. Sự kiện kết nối nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo đến điện tử - bán dẫn và công nghệ xử lý, chế biến, đóng gói.

Ghi nhận của phóng viên sáng 13/10, khu vực triển lãm tại VEC thu hút đông đảo khách tham quan.

Dọc các gian hàng trưng bày, nhiều người dừng lại tìm hiểu máy móc, thiết bị và các công nghệ được giới thiệu tại sự kiện.

Các linh kiện thiết bị bị được giới thiệu tại sự kiện.

Nhiều máy móc, thiết bị và các công nghệ đã được giới thiệu tại sự kiện.

Với tổng diện tích trưng bày 10.000 m², chuỗi triển lãm quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 5 nhóm gian hàng quốc tế.

Ban tổ chức dự kiến trong những ngày diễn ra sự kiện sẽ đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại, gồm các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, đơn vị công nghệ, chuyên gia và đối tác trong hệ sinh thái công nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Trong đó, MTA Hanoi 2026 là triển lãm chuyên ngành về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo, được tổ chức với thông điệp “Rise to Precision – Vươn tầm chính xác”.

Sự kiện hướng tới đưa các công nghệ đến gần hơn với nhu cầu sản xuất thực tế của doanh nghiệp, từ gia công chính xác, công nghệ CNC, dụng cụ cắt gọt đến tự động hóa, đo lường, kiểm soát chất lượng và giải pháp vận hành nhà máy.

MTA Hanoi 2026 giới thiệu hệ sinh thái máy móc và công nghệ sản xuất đa dạng.

Với các dòng máy gia công chính xác, trung tâm CNC nhiều trục, dụng cụ cắt gọt, thiết bị đo lường và kiểm soát chất lượng, hệ thống tự động hóa và giải pháp phục vụ vận hành nhà máy.

Được biết, hai nhóm gian hàng Hàn Quốc mang đến những công nghệ và giải pháp tiêu biểu, giới thiệu năng lực công nghệ và sản xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam.

Việc tổ chức đồng thời ProPak Hanoi 2026, MTA Hanoi 2026 và SemiTronics Vietnam 2026 tạo điều kiện để khách tham quan tiếp cận nhiều lĩnh vực công nghệ trong cùng một địa điểm. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cập nhật xu hướng sản xuất và tìm hiểu những giải pháp có thể ứng dụng vào hoạt động thực tế. Chuỗi ba triển lãm quốc tế diễn ra đến hết ngày 15/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.