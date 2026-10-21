Cận cảnh BYD Sealion 5 DM-i 'ăn xăng như ngửi', giá ưu đãi từ 659 triệu đồng

BYD Việt Nam vừa chính thức ra mắt Sealion 5 DM-i, bổ sung thêm lựa chọn xe hybrid sạc ngoài (PHEV) trong phân khúc SUV cỡ C. Mẫu xe mới được phân phối với hai phiên bản Essential và Premium, có giá niêm yết lần lượt 739 triệu và 789 triệu đồng.

Nhân dịp ra mắt, BYD áp dụng mức giá ưu đãi 80 triệu đồng cho cả hai phiên bản BYD Sealion 5 Essential và BYD Sealion 5 Premium, như vậy mức giá xe chỉ còn 659 và 739 triệu đồng tại Việt Nam. Đây được xem là mức giá bán cạnh tranh nhất phân khúc SUV cỡ C so với các đối thủ, nhưng lại sở hữu công nghệ DM-i Super Hybrid hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Về ngoại hình, BYD Sealion 5 DM-i 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face, với cụm đèn trước thanh mảnh kết hợp dải trang trí mạ chrome. Thân xe có các đường gân kéo dài, mâm hợp kim 18 inch và cụm đèn hậu LED nối liền hai bên. Xe có bốn lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng Arctic White, đen Cosmo Black, xanh xám Atlantis Grey và xám Ceramic Grey.

Về kích thước, BYD Sealion 5 DM-i hoàn toàn mới tại Việt Nam sở hữu chiều dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi, với khoang hành lý tiêu chuẩn 530 lít, có thể mở rộng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế sau.

Khoang nội thất sử dụng tông màu xám kết hợp các đường chỉ khâu màu xanh. Xe được trang bị hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, sạc điện thoại không dây 15 W, chìa khóa thông minh NFC và tính năng cấp nguồn điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất 3,3 kW.

Trên phiên bản Premium, BYD bổ sung kính cách âm hai lớp, hệ thống âm thanh 8 loa, ghế lái chỉnh điện và ghế phụ chỉnh điện tích hợp thông gió ba cấp độ. Theo công bố của BYD, Sealion 5 DM-i sử dụng kết cấu thân xe với 73% thép cường độ cao, kết hợp bộ pin Blade Battery và 6 túi khí tiêu chuẩn.

Mẫu SUV này còn được giới thiệu với gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS gồm 20 tính năng an toàn chủ động, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo điểm mù và cảnh báo mở cửa.

Về công nghệ, xe sử dụng hệ thống giải trí DiLink, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Phiên bản Premium được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, kết hợp bảng đồng hồ LCD 8,8 inch và camera 360 độ có chức năng hiển thị thân xe trong suốt.

BYD Sealion 5 DM-i sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5L chuyên dụng cho hybrid với mô-tơ điện và hệ thống truyền động điện EHS. Theo BYD, động cơ xăng đạt hiệu suất nhiệt 46,06%, trong khi hệ thống EHS có hiệu suất lên tới 92%.

Tổng công suất của hệ truyền động đạt 214 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong 8,5 giây. Về mức tiêu thụ nhiên liệu, hãng công bố Sealion 5 DM-i chỉ tiêu thụ 0,8 lít/100 km khi pin đầy và 3,7 lít/100 km khi pin cạn, theo chu trình thử nghiệm NEDC.

Khi đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin, xe có tổng phạm vi hoạt động trên 1.200 km. Riêng khả năng di chuyển thuần điện đạt hơn 110 km theo chuẩn NEDC. Phiên bản Premium hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 18 kW, cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút.

Tại thị trường Việt Nam, BYD Sealion 5 DM-i 2026 mới sẽ có chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện đến trước. Riêng pin, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Video: BYD Việt Nam công bố giá bán ưu đãi cho mẫu SUV Sealion 5 DM mới.