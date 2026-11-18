Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bên trong nhà điều hành cống kiểm soát triều Mương Chuối, hàng loạt máy móc, thiết bị hiện đại đã được lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng phục vụ công tác vận hành dự kiến từ ngày 30/11 tới.

Hình ảnh bên trong nhà điều hành cho thấy hàng loạt máy móc, thiết bị hiện đại đã được lắp đặt. Nơi đây được ví như “bộ não” của siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM.

Theo Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam, cống kiểm soát triều Mương Chuối là một trong 8 công trình cống lớn thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1.

Với khẩu độ 160 m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống. Công trình có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy, kiểm soát ảnh hưởng của triều cường; đồng thời được bố trí âu thuyền phục vụ hoạt động giao thông thủy theo phương án vận hành.

Về quy mô kỹ thuật, cống Mương Chuối có khẩu độ 160 m, hệ thống cửa van gồm 2 cửa giữa kích thước 40 x 13 m và 2 cửa biên kích thước 40 x 9,5 m. Công trình còn có âu thuyền kích thước 11 x 150 m, với 2 cửa âu kích thước 11 x 8,15 m, phục vụ tàu thuyền lưu thông qua khu vực.

Nhà Quản lý Trung tâm được đặt tại cống Mương Chuối, là nơi điều khiển tập trung hệ thống công trình thông qua công nghệ SCADA.

Theo nguyên lý vận hành, cống Mương Chuối điều tiết cửa van dựa trên diễn biến mực nước và phương án điều hành chung của toàn dự án. Khi triều cường dâng cao, hệ thống cửa van được điều tiết nhằm hạn chế nước triều từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực kiểm soát.

Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước ra sông. Trong khi đó, âu thuyền tạo điều kiện cho tàu thuyền qua lại theo quy trình và yêu cầu an toàn giao thông thủy.

Toàn bộ quá trình giám sát, điều khiển được phối hợp trong hệ thống SCADA của dự án, góp phần bảo đảm các công trình vận hành đồng bộ.

Cùng với 7 cống kiểm soát triều còn lại, hệ thống đê bao, trạm bơm và công trình quan trắc, cống Mương Chuối là một trong những hạng mục quan trọng của giải pháp chống ngập tổng thể tại TP.HCM.

Khi được vận hành đồng bộ, hệ thống góp phần kiểm soát ngập do triều cường, chủ động điều tiết mực nước trên các tuyến sông, kênh, rạch và nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước mưa. Công trình đồng thời hỗ trợ hạn chế tác động của xâm nhập mặn trong phạm vi kiểm soát và duy trì yêu cầu giao thông thủy.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 là công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố, với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Dự án bao gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, hệ thống đê bao, kè ven sông dài khoảng 6 km, 41 cổng dọc đê, các trạm bơm với tổng công suất 120 m³/s cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA.

Khi đi vào vận hành đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án tập trung kiểm soát ngập do triều trong phạm vi được thiết kế, không đồng nghĩa với việc giải quyết hoàn toàn tình trạng ngập do mưa lớn hoặc các nguyên nhân khác tại TP.HCM.