Cận cảnh bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 2,6 tỷ đồng

Volvo EX90 và Volvo ES90 cùng phát triển trên nền tảng SPA2 chuyên dụng cho xe thuần điện, sử dụng hệ thống điện áp 800V. Nhờ kiến trúc này, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Một điểm chung khác nằm ở nền tảng phần mềm với bộ xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin. Hệ thống cho phép Volvo cập nhật và nâng cấp các tính năng từ xa thông qua công nghệ OTA trong suốt vòng đời sử dụng, thay vì phải đưa xe đến đại lý để thực hiện mọi thay đổi phần mềm.

Volvo EX90: SUV điện cỡ lớn, có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ

EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, được Volvo cung cấp hai lựa chọn cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ. Xe có hệ số cản không khí Cd 0,29, cùng thiết kế ngoại thất theo phong cách tối giản đặc trưng của thương hiệu Thụy Điển.

Volvo đặc biệt nhấn mạnh các công nghệ an toàn trên EX90 và định vị đây là mẫu xe an toàn nhất hãng từng phát triển trong kỷ nguyên điện hóa. Nổi bật trong số đó là Driver Understanding, hệ thống sử dụng camera theo dõi ánh mắt và trạng thái người lái nhằm phát hiện dấu hiệu mất tập trung hoặc mệt mỏi.

Giá xe Volvo EX90 được niêm yết ở mức 3,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Occupant Sensing sử dụng radar độ nhạy cao để phát hiện những chuyển động nhỏ bên trong cabin. Công nghệ này hỗ trợ nhận diện trường hợp vẫn còn người hoặc trẻ nhỏ trong xe sau khi tài xế rời đi. Các tính năng trên thuộc hệ thống Safe Space, được Volvo phát triển nhằm tăng cường khả năng bảo vệ người sử dụng.

Không gian nội thất Volvo EX90 có cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV, các chi tiết ốp gỗ tự nhiên tích hợp đèn nền. Hệ thống giải trí sử dụng dàn âm thanh Bowers & Wilkins cao cấp, hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos và chế độ Abbey Road Studios lấy cảm hứng từ phòng thu cùng tên.

Tại Việt Nam, Volvo EX90 được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance, sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh AWD. Hệ thống này tạo ra công suất tối đa 680 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây.

Nội thất EX90 phiên bản 7 chỗ ngồi.

Khả năng vận hành của xe được hỗ trợ bởi hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp khung gầm chủ động. Hệ thống liên tục giám sát điều kiện di chuyển và điều chỉnh độ cứng giảm chấn với tần suất 500 lần mỗi giây. Chiều cao gầm có thể thay đổi trong phạm vi từ -20 mm đến +40 mm tùy tốc độ và chế độ lái. Khi chạy nhanh, xe tự động hạ thấp thân để cải thiện tính khí động học; khi cần di chuyển trên địa hình phức tạp, khoảng sáng gầm có thể được nâng lên.

Volvo EX90 trang bị bộ pin dung lượng 106 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 625 km theo tiêu chuẩn WLTP. Với kiến trúc điện áp 800V, xe có thể sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Volvo ES90: Sedan Fastback điện có tầm hoạt động 706 km

Khác với kiểu dáng SUV của EX90, ES90 được phát triển theo phong cách sedan kết hợp thiết kế Fastback. Mẫu xe có cấu hình 5 chỗ, chiều dài cơ sở 3.102 mm và hệ số cản không khí Cd 0,25. Phần mui kéo dài liền mạch về phía sau tạo nên dáng vẻ đặc trưng của dòng xe này.

Khoang cabin Volvo ES90 được trang bị trần kính toàn cảnh Electrochromic, cho phép điều chỉnh độ xuyên sáng bằng điện tử. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập đi kèm bộ lọc không khí có khả năng ngăn tới 95% bụi mịn PM2.5.

Giá xe Volvo ES90 được niêm yết ở mức 2,6 tỷ đồng.

Khu vực điều khiển gồm màn hình thông tin 9 inch phía sau vô-lăng, màn hình hiển thị trên kính lái và màn hình trung tâm 14,5 inch tích hợp Google Built-in. Xe cũng có camera 360 độ hỗ trợ quan sát khi đỗ và di chuyển trong không gian hẹp.

Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 25 loa, tích hợp công nghệ Dolby Atmos. Người dùng có thể lựa chọn 4 chế độ không gian âm thanh gồm Studio, Individual Stage, Concert Hall và Abbey Road Studios.

Volvo ES90 sử dụng hệ thống treo khí nén thích ứng nhằm kiểm soát độ rung và điều chỉnh khả năng giảm chấn theo điều kiện mặt đường. Khoang hành lý phía sau có dung tích 442 lít, có thể mở rộng lên 922 lít; ngoài ra, xe còn có cốp trước dung tích 27 lít. Mẫu sedan điện này cũng được trang bị công nghệ an toàn Safe Space Technology.

Không gian nội thất chiếc Volvo ES90.

Về hệ truyền động, ES90 tại Việt Nam sử dụng cấu hình Twin Motor Performance với hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh AWD, cho công suất tối đa 680 mã lực. Bộ pin lithium-ion dung lượng 106 kWh giúp xe đạt phạm vi di chuyển lên tới 706 km theo tiêu chuẩn WLTP. Như vậy, dù có cùng công suất và dung lượng pin với EX90, ES90 có phạm vi hoạt động công bố dài hơn 81 km.

Volvo mở rộng mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam

Cùng với việc giới thiệu Volvo EX90 và Volvo ES90, hãng cũng thông tin về mạng lưới trạm sạc dành cho khách hàng sử dụng xe điện. Ngoài các trạm sạc nhanh DC tại hệ thống đại lý ủy quyền Volvo, hãng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các điểm sạc công cộng thông qua nền tảng VETC.

Thông qua ứng dụng trên điện thoại, khách hàng có thể tìm kiếm trạm sạc, thực hiện sạc xe và thanh toán trực tiếp. Theo đại diện Volvo Car Việt Nam, mạng lưới hiện có khoảng 350 trụ sạc thuộc các hệ thống sạc lớn trên toàn quốc. Hoạt động kết nối này được triển khai thông qua Tasco Auto, đơn vị có liên quan đến hệ thống phân phối Volvo tại Việt Nam.

Với sự xuất hiện của EX90 và ES90, danh mục xe điện Volvo tại Việt Nam có thêm hai lựa chọn thuộc những nhóm xe khác nhau. EX90 hướng đến khách hàng cần một mẫu SUV cỡ lớn với cấu hình tối đa 7 chỗ, trong khi ES90 sở hữu kiểu dáng sedan Fastback 5 chỗ và phạm vi di chuyển công bố lên tới 706 km. Giá bán của hai mẫu xe lần lượt là 3,5 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng.