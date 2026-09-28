Cận cảnh BMW M3 Touring, wagon hiệu suất cao giá hơn 5 tỷ đồng

BMW M3 và M3 Touring cùng được giới thiệu tại Việt Nam trong sự kiện ra mắt dòng sản phẩm hiệu năng cao M. Trong đó, M3 Touring là biến thể wagon của mẫu sedan M3.

M3 Touring sở hữu phần đầu xe khá tương tự M4 với trọng tâm thấp, lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng với kích thước lớn ở trung tâm.

Cặp đèn đặt sát ca pô cùng họa tiết LED tương tự M4.

Xe được trang bị bộ mâm 19 inch cùng kẹp phanh thể thao M màu xanh.

Là biến thể wagon vì vậy mui sau của M3 Touring được kéo dài hơn, khoang hành lý cũng được thiết kế rộng rãi.

Không gian nội thất không có gì khác biệt các mẫu xe M2 hay M4 ra mắt cùng ngày.

Phần yên ngựa trên M3 Touring cũng không được ốp carbon.

Là bản tiêu chuẩn, M3 Touring vẫn sở hữu ghế thể thao da cam viền đen với tính năng chỉnh điện và làm mát. Người mua có thể nâng cấp lên ghế lái kiểu xe đua với phần logo M3 rời, tách biệt tựa đầu và thân ghế.

Động cơ trên BMW M3 cho công suất 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 650 Nm, kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau và hộp số M Steptronic 8 cấp.

BMW M3 được bán với giá từ 4,999 tỷ, trong khi biến thể M3 Touring có giá khởi điểm từ 5,389 tỷ đồng. Wagon dù mang lại nhiều sự tiện lợi nhưng không được ưa chuộng tại Việt Nam, vì vậy M3 Touring nhiều khả năng sẽ là mẫu xe khá kén khách.