Cận cảnh BMW M2 giá gần 4,1 tỷ đồng vừa ra mắt thị trường Việt Nam

Thaco Auto vừa chính thức ra mắt thị trường 4 mẫu xe thuộc dòng hiệu năng cao BMW M. Trong đó, M2 là mẫu xe nhỏ nhất, đồng thời cũng có mức giá bán lẻ dễ tiếp cận nhất đối với người tiêu dùng.

BMW M2 được phân phối với 2 phiên bản. Trong đó, bản trang bị hộp số tự động M Steptronic 8 cấp có giá bán lẻ tiêu chuẩn 4,099 tỷ đồng, bản dùng hộp số sàn 6 cấp có giá 4,149 tỷ đồng.

M2 là mẫu xe nhỏ và dễ tiếp cận người dùng nhất trong dòng sản phẩm hiệu năng cao BMW M - Ảnh: Thaco Auto

Cả 2 cấu hình của BMW M2 đều trang bị hệ dẫn động cầu sau cùng vi sai chủ động M chuyên biệt cho dòng xe hiệu năng cao.

Mẫu xe có kích thước khá nhỏ. Chiều dài tổng thể M2 ở mức 4.580 mm, rộng 1.887 mm, cao 1.403 mm và trục cơ sở 2.747 mm, khoang hành lý có dung tích 390 lít.

Kích thước lốp và vành có sự chênh lệch giữa bánh trước và bánh sau. Trong đó, bánh trước dùng mâm thể thao 19 inch kết hợp lốp 275/35 ZR19, bánh sau dùng mâm 20 inch kèm lốp 285/30 ZR20. Mẫu xe trang bị hệ thống phanh M tiêu chuẩn, kẹp phanh cố định 6 piston phía trước và 1 piston phía sau. Chủ xe cũng có thể nâng cấp lên hệ thống phanh hiệu năng cao M với kẹp phanh màu đỏ.

Mẫu xe BMW M2 sở hữu sức mạnh đến 480 mã lực - Ảnh: Thaco Auto

Không gian nội thất đặc trưng của dòng xe hiệu năng cao với ghế M Sport, vô-lăng M, logo M phát sáng ở hông cửa và đèn viền nội thất Ambient Light.

Khoang lái hiện đại khi được trang bị hệ thống BMW Curved Display, bao gồm màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí 14,9 inch. Hệ thống này tích hợp các công nghệ BMW Operating System 8.5, BMW Live Cockpit Plus, BMW Intelligent Personal Assistant và BMW ConnectedDrive.

Loạt tiện nghi đáng chú ý dành cho người dùng có dàn âm thanh cao cấp 14 loa Harman Kardon, điều hòa tự động 2 vùng, khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Thiết kế khoang lái BMW M2 - Ảnh: Thaco Auto

Về vận hành, mẫu xe sử dụng động cơ M TwinPower Turbo I6 dung tích 3.0L, công suất cực đại đạt 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Bản dùng hộp số tự động có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4 giây còn bản số sàn mất 4,2 giây để đạt vận tốc tương tự. Mẫu xe được cài đặt vận tốc tối đa 250 km/h.

Các công nghệ hỗ trợ vận hành trên BMW M2 có M Traction Control, vi sai chủ động M và hệ thống treo thích ứng M SelectDrive. Chức năng M Drive Professional cho phép người lái tùy chỉnh các thông số liên quan đến hệ truyền động.

Mẫu xe hiệu năng cao BMW M2 trang bị các tính năng an toàn như phanh ABS, cân bằng điện tử DSC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát áp suất lốp, camera lùi, cảm biến trước và sau.

Mẫu xe trang bị hai tuỳ chọn hộp số sàn và tự động - Ảnh: Thaco Auto

Đáng chú ý là tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng có thể cá nhân hoá chiếc xe dựa trên danh sách rất dài những hạng mục đặt riêng như màu sơn, mâm xe, vật liệu nội thất và cả việc thay đổi một số thông số vận hành.

Trong các gói cá nhân hoá, M Performance Track là gói đáng chú ý nhất khi có mức giá tham khảo lên đến 1,21 tỷ đồng, bao gồm nội thất M Carbon, ghế thể thao Carbon M, ốp nội thất Carbon Fibre, vô-lăng M bọc Alcantara, dây đai an toàn M, BMW Live Cockpit Professional và một số tính năng hỗ trợ lái.

Ngoài ra, M2 còn có gói M Experience giá 200 triệu đồng và tùy chọn mui Carbon M giá 240 triệu đồng.

BMW M2 hiện chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại thị trường Việt Nam - Ảnh: Thaco Auto

Trên thực tế, đa số người tiêu dùng sở hữu các dòng xe hiệu năng cao đều không đặt hàng với cấu hình tiêu chuẩn mà sẽ thực hiện cá nhân hoá. Do đó, giá thực tế của BMW M2 cũng sẽ cao hơn so với giá tiêu chuẩn 4,099 - 4,149 tỷ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe BMW M là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu Mercedes-AMG. Tuy nhiên, riêng mẫu xe BMW M2 hiện chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Các mẫu xe Mercedes-AMG đang phân phối tại Việt Nam đều nằm ở phân khúc trên so với BMW M2.

Hình ảnh chi tiết của BMW M2 tại thị trường Việt Nam: