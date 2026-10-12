Cận cảnh biệt thự hàng trăm tấn ở Bắc Ninh được 'thần đèn' di dời

Căn biệt thự có 4 tầng, mỗi sàn rộng khoảng 243m2, tổng diện tích xây dựng gần 1.000m2, nằm trên khu đất rộng 517m2 với 3 mặt tiền, là của gia đình ông Nguyễn Công Sơn ở phường Thuận Thành (TP Bắc Ninh). Biệt thự nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Gia đình ông Nguyễn Công Sơn nhất trí ủng hộ dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên căn nhà của ông Sơn đã xây dựng nhiều năm và có nhiều kỷ niệm nên thay vì đập bỏ để nhận tiền bồi thường, gia chủ quyết định giữ lại toàn bộ công trình và thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện phương án di dời nguyên khối căn biệt thự.

Để di dời căn biệt thự 4 tầng bề thế, nặng hàng trăm tấn, đơn vị thi công huy động hàng chục kỹ sư, công nhân lành nghề cùng hệ thống thiết bị thủy lực chuyên dụng vận hành liên tục.

Công việc này vô cùng phức tạp, đòi hỏi đơn vị thi công phải tính toán kỹ từng bước nhằm bảo đảm kết cấu công trình trong quá trình nâng, kích và dịch chuyển.

Đây là công trình lớn, hành trình dài nên đơn vị thi công đều có áp lực.

Căn biệt thự nặng hàng trăm tấn được dịch chuyển từng đoạn trên hệ thống thiết bị chuyên dụng để đến khu đất mới cách đó khoảng 400m.

Quãng đường hàng trăm mét không dài, nhưng với công trình nặng hàng trăm tấn, việc dịch chuyển đòi hỏi sự thận trọng ở từng bước.

Đầu tháng 10/2026, căn biệt thự nặng hàng trăm tấn được “thần đèn” đưa về vị trí mới.

Công trình được thực hiện với sự giám sát kỹ thuật và an toàn công cộng.

Móng nhà mới đã được gia cố vững chắc, sẵn sàng tiếp nhận căn biệt thự.

Hành trình di chuyển căn biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn ở Bắc Ninh đã thu hút sự chú ý của người dân.

Nhiều người hay tin đã tìm đến theo dõi, chụp ảnh, quay video.

Đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Thuận Thành (TP Bắc Ninh) cho biết, chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục và cấp phép cho chủ sở hữu di dời biệt thự từ đầu tháng 9. Công tác giám sát kỹ thuật và an toàn trong quá trình di chuyển ngôi biệt thự được siết chặt ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra, địa phương yêu cầu chủ nhà chịu trách nhiệm toàn diện về bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản và kết cấu công trình trong suốt quá trình di chuyển. Chủ nhà phải có văn bản cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu quá trình thi công gây hư hỏng hạ tầng giao thông hoặc ảnh hưởng đến các công trình liền kề. Đơn vị thi công chỉ được phép triển khai khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật này. Được biết, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,3km, đi qua địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Dự án gồm khoảng 7km xây mới và 6,55km mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu lên 120m, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha. Tuyến đường được quy hoạch kết nối khu vực sân bay Gia Bình với nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 và đường dẫn cầu Tứ Liên. Dự án cũng xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp, mỗi nhánh 3 làn xe, dài khoảng 2,5km.

Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.