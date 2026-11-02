Cận cảnh Bentley Torcal First Edition trình làng với nhiều nâng cấp mới

Bentley Torcal First Edition được phát triển với nhiều chi tiết riêng, tạo dấu ấn khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Ngoại thất xe sử dụng loạt phụ kiện làm từ sợi carbon cao cấp, gồm cánh lướt gió cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp lườn và bộ khuếch tán gió phía sau. Các chi tiết này góp phần nhấn mạnh phong cách thể thao cho mẫu SUV điện hạng sang. Đồng thời, cách hoàn thiện tỉ mỉ vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của Bentley.

Một trong những điểm nổi bật của phiên bản First Edition là bộ mâm hợp kim 22 inch phối hai màu đen và bạc Liquid Silver. Thiết kế này tạo hiệu ứng tương phản, giúp diện mạo xe thêm nổi bật. Logo Bentley bên trong mâm có khả năng tự cân bằng, duy trì hướng hiển thị ngay cả khi bánh xe quay. Hệ thống kẹp phanh sơn màu xám Graphene Grey tiếp tục tạo điểm nhấn cho cụm bánh xe.

Bentley Torcal First Edition được phát triển với nhiều chi tiết riêng.

Về hệ truyền động, Torcal First Edition sử dụng cấu hình tương tự phiên bản Torcal S. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 113 kWh, hai mô-tơ điện và kiến trúc điện áp 800V. Hệ thống này tạo ra công suất tối đa 875 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control. Đây là cấu hình hướng đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ trên một mẫu SUV chạy điện.

Với sức mạnh kể trên, Bentley Torcal First Edition có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây. Tốc độ tối đa của xe đạt 260 km/h, đưa mẫu SUV điện này vào nhóm những mẫu xe có hiệu năng đáng chú ý. Khả năng nạp năng lượng cũng được chú trọng với công nghệ sạc nhanh DC công suất lên tới 400 kW. Trong điều kiện phù hợp, pin có thể tăng dung lượng từ 10% lên 80% trong chưa đầy 20 phút.

Cabin sử dụng da cao cấp cùng các đường chỉ khâu tương phản.

Không gian nội thất của Torcal First Edition được chăm chút bởi Mulliner, bộ phận chuyên cá nhân hóa xe của Bentley. Cabin sử dụng da cao cấp cùng các đường chỉ khâu tương phản, tạo cảm giác tinh tế và sang trọng. Những mảng ốp carbon bóng được trang bị tiêu chuẩn, kết hợp thảm sàn lông dày mềm mại. Cách phối hợp vật liệu mang đến diện mạo cao cấp nhưng vẫn nhấn mạnh nét thể thao của phiên bản đặc biệt.

Ghế trước chuẩn Wellness được trang bị các chức năng sưởi, thông gió và massage nhằm nâng cao sự thoải mái trong những hành trình dài. Hàng ghế sau cũng được nâng cấp lên loại Comfort Seats, hướng đến trải nghiệm tiện nghi cho hành khách. Những trang bị này cho thấy Bentley không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn chú trọng sự thư giãn trong cabin. Cách bố trí tiện ích tiếp tục duy trì định hướng sang trọng của mẫu SUV điện.

Ngoại thất xe sử dụng loạt phụ kiện làm từ sợi carbon cao cấp.

Một điểm đáng chú ý khác là cửa sổ trời toàn cảnh Frosted Diamond có khả năng chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ đục. Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh mức độ riêng tư và ánh sáng trong cabin theo nhu cầu. Xe còn có cửa hít tự động cho cả cửa trước lẫn cửa sau, tăng sự thuận tiện khi đóng cửa. Những trang bị này góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trên phiên bản First Edition.

Hệ thống giải trí trên Bentley Torcal First Edition sử dụng dàn âm thanh Naim gồm 28 loa, công suất 1.780 Watt và hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos. Trang bị này hướng đến trải nghiệm nghe nhạc sống động trong không gian cabin. Dù đã giới thiệu nhiều thông tin về thiết kế, tiện nghi và hiệu năng, Bentley vẫn chưa công bố giá bán chính thức của phiên bản này. Số lượng xe được sản xuất giới hạn, nếu có, cũng chưa được hãng xác nhận.