Cận cảnh bến xe khách ở Thái Nguyên xây xong nhưng không sử dụng

Theo thông tin của Ủy ban nhân dân phường Vạn Xuân, dự án ban đầu được triển khai theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOO: Xây dựng- Sở hữu- Kinh doanh). Sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vào tháng 3/2024, phía doanh nghiệp đầu tư đã tự nguyện trả lại diện tích đất dự án cho Nhà nước. Trên cơ sở đó, địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất và giao lại khu đất cho cơ quan chuyên môn quản lý.

Ông Phạm Văn Toàn (64 tuổi), người sống cạnh bến xe, cho biết: "Bến xe đã hoàn thành từ nhiều năm trước nhưng chưa được sử dụng ngày nào. Đến nay, công trình bỏ hoang, cỏ mọc, xuống cấp".

Hơn 1ha đất mặt đường Quốc lộ 3 đang để không và cỏ mọc. Ông Phạm Văn Toàn sinh sống gần bến xe đã tận dụng một phần đất để trồng rau.

11.123 m2 đất dự án giáp Quốc lộ 3 đang bỏ hoang cho cỏ mọc. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Người dân sinh sống gần bến xe cho biết: "Công trình đã xây xong nhiều năm nhưng chưa thấy hoạt động, người dân tận dụng một số vị trí để trồng rau". Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Bến xe khách bỏ không suốt nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất và nguồn lực đầu tư. ﻿Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên được giao 11.123m2 đất để thực hiện Dự án theo hình thức đối tác công tư BOO (Hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh). Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Ngày 22/12/2025, UBND phường Vạn Xuân ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND thu hồi toàn bộ diện tích đất nêu trên theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Sau thu hồi, khu đất được giao cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực III quản lý. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Bến xe khách Phổ Yên hoàn thành nhưng không thể đưa vào khai thác. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Mạng nhện đã phủ kín cầu thang dự án.

Một số hạng mục đã hư hỏng dù chưa sử dụng có thể gây lãng phí đầu tư.