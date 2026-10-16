Cận cảnh bến xe khách ở Thái Nguyên xây xong nhưng không sử dụng
Dù đã xây dựng hoàn thiện trên khu đất rộng hơn 11.123 m², dự án Bến xe khách Phổ Yên (thuộc phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư vẫn chưa một ngày hoạt động. Đến nay, công trình này đang rơi vào tình trạng hoang phế, cỏ mọc um tùm và nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Theo thông tin của Ủy ban nhân dân phường Vạn Xuân, dự án ban đầu được triển khai theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOO: Xây dựng- Sở hữu- Kinh doanh). Sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vào tháng 3/2024, phía doanh nghiệp đầu tư đã tự nguyện trả lại diện tích đất dự án cho Nhà nước. Trên cơ sở đó, địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất và giao lại khu đất cho cơ quan chuyên môn quản lý.
Ông Phạm Văn Toàn (64 tuổi), người sống cạnh bến xe, cho biết: "Bến xe đã hoàn thành từ nhiều năm trước nhưng chưa được sử dụng ngày nào. Đến nay, công trình bỏ hoang, cỏ mọc, xuống cấp".
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/can-canh-ben-xe-khach-o-thai-nguyen-xay-xong-nhung-khong-su-dung-post364166.html