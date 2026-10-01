Cận cảnh bến xe hiện đại bậc nhất Hà Nội sắp đón khách

Bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) được khởi công vào quý II/2025. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, được thiết kế với mô hình hiện đại và là bến xe đầu tiên tại Hà Nội sở hữu tầng hầm.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, rộng 27.500m2, nằm dọc theo trục Vành đai 3 đoạn qua phường Yên Sở và cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km, cách bến xe Giáp Bát gần 5km.

Các bãi đỗ xe, lối lên xuống bằng thang bộ và thang máy được đầu tư hiện đại, phục vụ hành khách. Đây là bến xe khách đầu tiên của Hà Nội có thiết kế tầng hầm với diện tích khoảng 5.000 m2.

Tòa nhà chính có diện tích 2.000 m2. Tầng 1 là khu bán vé và showroom, tầng 2 được bố trí các cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh. Phía ngoài công trình được lắp kính cường lực.

Đến nay, nhiều hạng mục dự án đã cơ bản hoàn thành. Hiện đơn vị thi công chỉnh trang các khu vực, thảm nhựa xung quanh bến xe.

Bến xe Yên Sở nằm trên tuyến Vành đai 3, giữ vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, kết nối với các tỉnh phía Nam và Bắc Trung Bộ. Công trình cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và bến xe Giáp Bát khoảng 5 km, tạo điều kiện chia sẻ, phân bổ lại lưu lượng hành khách và phương tiện giữa các đầu mối giao thông này.

Ghi nhận tại công trình, sau hơn 1 năm từ thời điểm khởi công, dự án bến xe khách Yên Sở đã lộ diện hình hài. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, điểm nhấn là tòa điều hành được thiết kế hình tròn ở trung tâm bến xe. Cùng đó là hệ thống sân bãi, khu vực đón trả khách và các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Nhiều máy móc, công nhân đang được huy động để thi công hoàn thiện những hạng mục còn lại, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Khi đi vào hoạt động, bến xe Yên Sở được kỳ vọng trở thành đầu mối trung chuyển hành khách hiện đại ở phía Nam Hà Nội, góp phần phân bổ lại lưu lượng và giảm áp lực cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm nằm cách đó không xa.