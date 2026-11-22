Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 11, nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Đồng Nai) bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho mục tiêu dự kiến vận hành ngày 24/12.

Phần mái nhà ga chính được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Những cánh sen cách điệu trải rộng trên mái vòm, kết hợp hệ thống lấy sáng tự nhiên, tạo điểm nhấn cho công trình.

Bên trong nhà ga, các mảng xanh tự nhiên, hồ nước nhân tạo và tiểu cảnh được bố trí đan xen. Hệ thống trần nhôm phản quang, mái kính giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo không gian rộng và thoáng. Hiện các nhà thầu tiếp tục bổ sung cây xanh, hoàn thiện cảnh quan nội thất.

Tại khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không, hệ thống băng tải hành lý ký gửi đang được lắp đặt. Một số quầy check-in tạm thời hoạt động với thông tin chuyến bay giả định, phục vụ các đợt thử nghiệm toàn diện.

Các hoạt động thử nghiệm nhằm rà soát quy trình khai thác, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời giúp nhân viên làm quen với cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường làm việc trước khi sân bay đón khách chính thức.

Theo phương án vận hành, hành khách có thể tự làm thủ tục chuyến bay bằng sinh trắc học và tự gửi hành lý. Nhà ga được bố trí khoảng 160 quầy làm thủ tục truyền thống và 64 thiết bị gửi hành lý tự động.

Tại khu vực làm thủ tục, kiểm soát xuất nhập cảnh, các nhà thầu đang lắp đặt vách kính, biển chỉ dẫn và thiết bị chuyên dụng. Nhà ga được trang bị 12 làn kiểm soát an ninh tự động hoàn toàn bằng sinh trắc học, cho phép quét khuôn mặt hoặc mống mắt để đối chiếu dữ liệu trong vài giây.

Khu vực kiểm tra an ninh cũng được lắp đặt các thiết bị hiện đại phục vụ công tác soi chiếu. Máy soi hành lý 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh đa chiều, hỗ trợ kiểm tra nhanh, chính xác, tăng năng lực thông qua và giảm thời gian chờ đợi của hành khách.

Hệ thống thang cuốn tại khu vực trung tâm nhà ga đã được lắp đặt. Cùng với việc hoàn thiện nội thất, các nhà thầu tiếp tục triển khai thiết bị phục vụ hành khách, bảo đảm kết nối lưu thông giữa các tầng và khu vực chức năng.

Bảng hiệu chỉ dẫn, ghế tại sảnh chờ và khu vực nhà vệ sinh đang được hoàn thiện. Các hạng mục này góp phần đồng bộ không gian nhà ga, đáp ứng nhu cầu sử dụng của hành khách khi sân bay chính thức đi vào hoạt động.

Trong khi đó, hệ thống xử lý hành lý (BHS) cũng đang được lắp đặt, kiểm tra và kết nối với các công đoạn phục vụ hành khách. Hệ thống có nhiệm vụ tiếp nhận hành lý ký gửi sau khi làm thủ tục, vận chuyển qua các khâu kiểm tra, phân loại, đưa đến khu vực tập kết để chuyển lên tàu bay.

Ở chiều ngược lại, hành lý từ tàu bay được đưa về hệ thống băng chuyền để trả cho khách tại nhà ga.

Trong giai đoạn đầu, sân bay Long Thành dự kiến chỉ khai thác khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga hành khách T1, với công suất khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương đương 20-30 chuyến bay mỗi ngày.