Cận cảnh bán tải điện VinFast VF Wild tại đại lý, bắt đầu nhận cọc từ 25/9

Những chiếc VinFast VF Wild đầu tiên đã xuất hiện tại đại lý trong nước, chỉ vài ngày trước khi hãng mở cổng nhận đặt cọc. Đây là lần người dùng có thể tiếp cận trực tiếp mẫu bán tải điện sau khoảng hơn hai năm kể từ khi xe lần đầu được giới thiệu dưới dạng concept tại CES 2024 ở Las Vegas, Mỹ.

Những chiếc VinFast VF Wild đầu tiên đã xuất hiện tại đại lý trong nước, chỉ vài ngày trước khi hãng mở cổng nhận đặt cọc.

So với hình ảnh concept từng gây chú ý tại triển lãm, VF Wild bản tiền thương mại vẫn duy trì phong cách thiết kế khỏe khoắn. Mẫu xe mang ngôn ngữ “Dòng chảy sức mạnh”, thể hiện qua phần nắp ca-pô cao, hốc bánh lớn và các đường gân chạy dọc thân. Cabin và thùng hàng được xử lý liền mạch, tạo cho chiếc bán tải vẻ ngoài gần với một mẫu SUV cỡ lớn.

Kích thước tổng thể của VinFast VF Wild lần lượt là 5.376 mm chiều dài, 2.069 mm chiều rộng và 1.873 mm chiều cao, với chiều dài cơ sở 3.258 mm. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch kết hợp các chi tiết ốp theo hướng tối ưu khí động học.

Không gian phía sau được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chở hàng với thùng có chiều dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm. Tải trọng tối đa đạt 750 kg. Cửa thùng được hỗ trợ bằng cơ cấu khí nén, trong khi hai bên thân xe có bệ bước giúp người dùng thuận tiện hơn khi lên xuống hoặc tiếp cận khu vực chở hàng.

Không gian phía sau được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chở hàng với thùng có chiều dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm

Bên trong cabin, VinFast lựa chọn cách bố trí tương đối tối giản. Màn hình cảm ứng 10 inch đặt ở trung tâm đảm nhiệm các chức năng giải trí, hiển thị thông tin vận hành và điều khiển xe. Bảng táp-lô thiết kế nhiều tầng, còn phần táp-pi cửa sử dụng họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình Fansipan.

Một thay đổi đáng chú ý là cần số được bố trí phía sau vô-lăng. Cách sắp xếp này giải phóng khu vực giữa hai ghế trước, tạo thêm không gian cho các ngăn chứa đồ. Ghế trước mang phong cách thể thao, trong khi hàng ghế sau có lưng ghế ngả, sàn phẳng và khoảng để chân rộng.

Bên trong cabin, VinFast lựa chọn cách bố trí tương đối tối giản.

Điểm khác biệt lớn nhất của VF Wild so với những mẫu bán tải sử dụng động cơ đốt trong nằm ở hệ truyền động. Xe dùng bộ pin LFP 46,4 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC. Khi kết hợp hệ thống REEV, tổng quãng đường di chuyển được VinFast công bố lên tới 1.000 km.

Cấu hình này hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài nhưng vẫn muốn duy trì trải nghiệm vận hành bằng mô-tơ điện. VinFast VF Wild còn có V2L, cho phép sử dụng năng lượng từ xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với hoạt động cắm trại hoặc làm việc tại những nơi thiếu nguồn điện.

Danh sách công nghệ của mẫu bán tải còn có trợ lý ảo 3.0, khả năng theo dõi và điều khiển một số chức năng từ điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, cùng hệ thống cập nhật phần mềm từ xa FOTA. Xe cũng có các tính năng theo dõi tình trạng pin và ghi nhận dữ liệu vận hành.

VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt cọc VF Wild từ ngày 25/9 đến hết 30/9/2026 trên website và tại hệ thống đại lý chính hãng.

VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt cọc VF Wild từ ngày 25/9 đến hết 30/9/2026 trên website và tại hệ thống đại lý chính hãng. Giá niêm yết của xe là 860 triệu đồng với các màu đen, đỏ và trắng; màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách hàng hoàn tất đặt cọc trong thời gian này sẽ được hỗ trợ 61 triệu đồng cho mỗi xe.

Việc VinFast VF Wild xuất hiện tại đại lý trước thời điểm nhận cọc giúp khách hàng có cơ hội kiểm chứng trực tiếp thiết kế, kích thước và không gian của mẫu bán tải điện trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi mẫu xe chính thức bước vào giai đoạn thương mại hóa tại Việt Nam.