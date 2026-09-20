Cận cảnh bãi biển Lăng Cô nhếch nhác vì rác, hàng quán lấn chiếm

Vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân (thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) sở hữu bãi tắm phẳng lì, bãi cát trắng mịn trải dài hơn 10km cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng.

Năm 2009, tại Hội nghị lần thứ V của Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club), vịnh Lăng Cô được bầu chọn là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, một số khu vực hiện đang trở nên nhếch nhác bởi rác thải, công trình bỏ hoang và các hàng quán lấn chiếm không gian bãi biển.

Ghi nhận trong các ngày 17 và 19/9, tại khu vực bãi biển thuộc thôn Bình An, Loan Lý, dọc bờ cát xuất hiện nhiều loại rác thải, trong đó có vỏ chai nhựa do biển đẩy vào bờ. Ảnh: H.D.

Sau những đợt mưa lớn, nước biển tràn vào bờ cuốn theo rác, khiến nhiều vị trí ven biển trở nên lộn xộn, ảnh hưởng đến cảnh quan. Ảnh: H.D.

Cùng với rác thải, tại một số vị trí còn có các công trình bỏ hoang. Những hạng mục này không còn được sử dụng nhưng vẫn nằm trên khu vực ven bãi biển, góp phần làm không gian trở nên nhếch nhác. Ảnh: H.D.

Tại khu vực bãi biển thuộc thôn Loan Lý và thôn Đông Dương, nhiều nhà hàng, quán ăn được dựng san sát dọc bờ cát, có nơi lấn ra tận mép biển. Ảnh: L.K.

Một số công trình được dựng bằng kết cấu kiên cố, trong đó có những cột bê tông đóng sâu xuống bãi cát để làm khung cho chòi, nhà hàng. Ảnh: L.K.

Tại thôn Bình An, nhiều hàng quán từng dựng thêm các công trình bằng gỗ, tre lấn ra bãi cát. Hiện nay, một số mái lợp đã được tháo dỡ nhưng các khung gỗ vẫn còn, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Ảnh: H.D.

Liên quan đến tình trạng hàng quán lấn chiếm hành lang bờ biển, tại cuộc họp với các hộ kinh doanh mới đây, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các hộ dân kiểm tra, rà soát cụ thể hiện trạng, thống nhất phương án để các hộ chủ động thực hiện tháo dỡ trong tháng 9/2026. Dự kiến đến ngày 15/10, địa phương sẽ tổ chức thực hiện việc tháo dỡ theo kế hoạch, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Ảnh: H.D.

Bãi biển ở Huế nhếch nhác vì rác thải, hàng quán lấn chiếm. Video: H.D.