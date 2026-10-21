Cận cảnh ASUS ProArt P16: Laptop AI cao cấp có giá gần 200 triệu đồng

Mới đây ASUS đã công bố tại Việt Nam dải sản phẩm ProArt P14/P16 với khả năng chạy AI cực mạnh khi được trang bị nền tảng NVIDIA RTX Spark. Nổi bật nhất chính là mẫu ProArt P16 H7607BA-SE343W có giá 194.990.000 đồng, sở hữu màn hình OLED 4K cảm ứng 16 inch, RAM 128GB và SSD 1TB.

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

Đi sâu hơn vào trọng tâm của thiết bị là nền tảng NVIDIA RTX Spark, kết hợp CPU NVIDIA Grace, GPU kiến trúc Blackwell RTX và nhân Tensor thế hệ thứ 5 hỗ trợ định dạng FP4. Thông qua công nghệ kết nối NVIDIA NVLink-C2C, hệ thống cung cấp sức mạnh tính toán AI lên đến 1 petaflop (khi có RAM hợp nhất 128 GB).

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

Cấu hình này được thiết kế để phục vụ các tác vụ như vận hành mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô hình thị giác, tạo sinh hình ảnh và video, cũng như triển khai các hệ thống Agentic AI ngay trên thiết bị. Thay vì chỉ phản hồi từng câu lệnh như những công cụ AI tạo sinh thông thường, AI Agent có thể lập kế hoạch, sử dụng nhiều công cụ và thực hiện liên tiếp các bước để hoàn thành mục tiêu được giao.

Với khả năng xử lý AI cục bộ, người dùng có thể chủ động lựa chọn mô hình, thử nghiệm câu lệnh mà không phát sinh phí token theo lượt sử dụng dịch vụ đám mây, đồng thời hạn chế việc phải đưa dữ liệu dự án lên các nền tảng trực tuyến. Máy cũng có thể xử lý các tác vụ phù hợp khi ngoại tuyến.

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

Bên cạnh phần cứng, ProArt P16 được hỗ trợ bởi nhiều công cụ phục vụ tự động hóa và sáng tạo nội dung. Hermes Agent có khả năng thực thi tác vụ trên ứng dụng máy tính, terminal và tệp cục bộ, ComfyUI hỗ trợ xây dựng các quy trình tạo hình ảnh, video bằng AI. Trong khi đó, MuseTree tích hợp các mô hình FLUX và WAN để tạo sinh nội dung, còn StoryCube sử dụng AI để nhận diện, phân loại và quản lý thư viện hình ảnh, video. ASUS cũng trang bị Zenni Claw, trợ lý AI phục vụ công việc thường nhật và quản lý nội dung.

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

Cách kết hợp này cho thấy định hướng của ProArt P16 không chỉ là tăng tốc một thao tác riêng lẻ, mà còn hỗ trợ người dùng xây dựng quy trình làm việc có nhiều bước. Với nhà thiết kế hay người làm video, AI có thể tham gia từ khâu phát triển ý tưởng đến tạo nội dung và quản lý dữ liệu, trong khi việc kiểm soát chất lượng và hoàn thiện sản phẩm vẫn cần sự can thiệp của người sáng tạo.

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

Dù hướng đến các tác vụ chuyên sâu, ProArt P16 vẫn có thân máy rất mỏng nhẹ khi độ dày chỉ 12,9mm và cân nặng 1,77kg. Khung máy được gia công từ hợp kim nhôm CNC, hoàn thiện màu Neo White và sử dụng viên pin dung lượng 99Wh.

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

Máy trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED với tấm nền Tandem OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz, hỗ trợ VRR và NVIDIA G-SYNC. Theo ASUS, màn hình có độ sai lệch màu Delta E dưới 1, độ sáng tối đa 1.600 nit và lớp phủ chống phản xạ. Đây là những thông số đáng chú ý với nhóm người dùng cần làm việc với hình ảnh, video và nội dung yêu cầu độ chính xác màu sắc. Bàn di chuột xúc giác cũng được tích hợp để hỗ trợ thao tác điều khiển.

(Ảnh: ASUS Việt Nam)

Dĩ nhiên, với mức giá gần 200 triệu đồng, ProArt P16 không phải mẫu laptop dành cho số đông. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu xử lý AI cục bộ và xây dựng quy trình sáng tạo chuyên sâu, trong đó dung lượng bộ nhớ lớn và khả năng vận hành mô hình ngay trên máy là những yếu tố tạo nên sự khác biệt so với laptop đồ họa thông thường.

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu hơn, ASUS hiện công bố bốn cấu hình ProArt P14/P16 với mức giá và tình trạng bán hàng như sau:

ProArt P14 H7407BA-SU304W: Màn hình OLED 4K cảm ứng 14 inch, RAM 48GB, SSD 1TB, giá 114,99 triệu đồng, dự kiến mở bán trong tháng 11.

ProArt P16 H7607BA-SE298W: Màn hình OLED 4K cảm ứng 16 inch, RAM 48GB, SSD 1TB, giá 119,9 triệu đồng, dự kiến mở bán cuối tháng 10.

ProArt P16 H7607BA-SE016W: Màn hình OLED 4K cảm ứng 16 inch, RAM 64GB, SSD 1TB, giá 129,9 triệu đồng, dự kiến mở bán cuối tháng 10.

ProArt P16 H7607BA-SE343W: Màn hình OLED 4K cảm ứng 16 inch, RAM 128GB, SSD 1TB, giá 194,99 triệu đồng, đã mở bán chính thức.