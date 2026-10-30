Cận cảnh Aston Martin Valhalla Spider 1.064 mã lực, tốc độ 350 km/h

Điểm nhấn đáng chú ý trên Aston Martin Valhalla Spider là cấu hình mui có thể tháo rời, tạo nên sự khác biệt so với phiên bản coupe. Xe được trang bị tiêu chuẩn mui vải có thể tháo rời, đồng thời cung cấp tùy chọn mui carbon dành cho khách hàng. Sự thay đổi này mang đến trải nghiệm lái xe mui trần mà vẫn giữ phong cách thể thao đặc trưng của dòng Valhalla. Tuy nhiên, mỗi lựa chọn mui sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành ở tốc độ cao của mẫu siêu xe.

Việc loại bỏ phần mui cứng cố định đặt ra yêu cầu về khả năng duy trì độ cứng vững của thân xe. Để giải quyết vấn đề này, Aston Martin tiếp tục sử dụng cấu trúc khung liền khối bằng sợi carbon tương tự phiên bản coupe. Với mui vải, tốc độ tối đa của Valhalla Spider được giới hạn ở mức 200 km/h. Trong khi đó, cấu hình mui carbon cho phép xe đạt vận tốc tối đa 350 km/h, ngang bằng bản mui cứng.

Aston Martin Valhalla Spider nổi bật với thiết kế mui có thể tháo rời.

Nhằm đảm bảo sự thoải mái khi vận hành trong trạng thái mở mui, Aston Martin đã thực hiện một số điều chỉnh về khí động học. Xe được bổ sung các cánh hướng gió chuyên dụng để điều tiết luồng không khí vượt qua khoang cabin, qua đó hạn chế sức gió và tiếng ồn tác động đến người ngồi bên trong. Bên cạnh đó, hốc lấy gió phía trên mui cũng được thiết kế lại với chiều cao tăng thêm 35 mm. Chi tiết này góp phần tối ưu hóa luồng khí nạp cho động cơ.

Ngoại hình Valhalla Spider vẫn kế thừa nhiều đường nét đặc trưng của phiên bản coupe, trong đó có kiểu cửa mở dạng cánh bướm. Tuy nhiên, cửa xe trên bản mui trần được thiết kế không có khung kính, tạo sự khác biệt trong diện mạo tổng thể. Aston Martin cũng cung cấp nhiều phương án cá nhân hóa nhằm đáp ứng sở thích riêng của từng khách hàng. Các lựa chọn bao gồm chi tiết thân xe bằng sợi carbon để lộ bề mặt hoặc sơn màu, phối màu ngoại thất riêng, bộ trang trí carbon cùng ống xả màu đen satin hoặc titanium.

Xe được trang bị tiêu chuẩn mui vải có thể tháo rời.

Khả năng tùy biến của mẫu siêu xe tiếp tục được mở rộng thông qua các lựa chọn mâm xe cao cấp. Khách hàng có thể trang bị mâm hợp kim nhôm rèn hoặc mâm hợp kim magie rèn để giảm khối lượng. Những tùy chọn này cho phép chủ xe điều chỉnh diện mạo và cấu hình theo nhu cầu sử dụng. Nhờ đó, Valhalla Spider mang đến nhiều khả năng cá nhân hóa bên cạnh thay đổi quan trọng về thiết kế mui.

Trong khoang nội thất, Aston Martin trang bị tiêu chuẩn ghế Touring làm từ sợi carbon, hướng đến sự thoải mái trong những hành trình dài. Người dùng cũng có thể lựa chọn ghế thể thao carbon có thiết kế ôm sát cơ thể tương tự bản coupe. Đáng chú ý, tùy chọn ghế thể thao này không phát sinh thêm chi phí. Cách bố trí trang bị cho thấy hãng vẫn chú trọng sự cân bằng giữa trải nghiệm lái thể thao và tính tiện nghi.

Aston Martin trang bị tiêu chuẩn ghế Touring sợi carbon cho nội thất xe.

Khả năng vận hành của Valhalla Spider được duy trì tương tự phiên bản coupe, không có thay đổi về hệ truyền động. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L, kết hợp cùng ba mô-tơ điện. Hệ thống này sản sinh tổng công suất 1.064 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số ly hợp kép 8 cấp kết hợp hệ dẫn động bốn bánh.

Với cấu hình động cơ hybrid hiệu suất cao, Valhalla Spider có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây, theo công bố của nhà sản xuất. Trọng lượng xe đạt khoảng 1.680 kg khi được trang bị đầy đủ các tùy chọn giảm khối lượng. Con số này cao hơn phiên bản coupe khoảng 25 kg, cho thấy mức chênh lệch trọng lượng tương đối nhỏ giữa hai cấu hình. Đây cũng là yếu tố đáng chú ý khi mẫu xe chuyển sang thiết kế mui có thể tháo rời.

Valhalla Spider vẫn giữ nhiều nét thiết kế đặc trưng của bản coupe.

Bên cạnh hệ truyền động, Aston Martin còn tinh chỉnh các hệ thống hỗ trợ nhằm đảm bảo khả năng vận hành phù hợp với từng trạng thái mui xe. Hệ thống khí động học chủ động và cân bằng điện tử ESP được hiệu chỉnh để tự động thích ứng khi mui đóng hoặc mở. Theo thông tin từ hãng, xe có thể tạo ra lực ép xuống mặt đường hơn 600 kg khi mui được lắp đặt. Thiết lập này góp phần duy trì độ ổn định ở tốc độ cao và hỗ trợ khả năng kiểm soát thân xe.

Hiện Aston Martin chưa công bố giá bán chính thức cũng như tổng số lượng Valhalla Spider dự kiến sản xuất. Trong khi đó, phiên bản Valhalla coupe được giới hạn ở 999 chiếc trên toàn cầu. Điều này khiến khả năng bản mui trần có số lượng sản xuất thấp hơn trở thành một dự đoán đáng chú ý, dù hãng chưa xác nhận kế hoạch cụ thể. Theo lịch trình được công bố, những chiếc Valhalla Spider đầu tiên dự kiến đến tay khách hàng từ quý III/2027.